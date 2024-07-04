Into the Dead 2: Unleashed (Мод, Unlocked) 2.11.0
Выживание любой ценой в мире зомби-апокалипсиса
Готовы ли вы отбиться от зомби-апокалипсиса? In the Dead 2: Unleashed — захватывающий шутер, который бросит вызов вашим навыкам, рефлексам и творчеству. Благодаря разнообразным игровым режимам и оружию вы можете настроить игровой процесс по своему вкусу. Возьмите в руки оружие и проверьте свои навыки выживания!
Продемонстрируйте свое мастерство стрельбы, докажите, что вы лучший выживший! Испытайте захватывающий мир, наполненный зомби и монстрами, которые требуют быстрых рефлексов и стратегии, чтобы выжить. Плавная механика и великолепная графика делают Into the Dead 2: Unleashed непрекращающимся действием.
Для игры больше не требуется платная подписка на Netflix;
После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню со следующими опциями:
- Бесконечная игровая валюта;
- Бесплатные улучшения оружия и компаньонов (доступны только после обучения);
- Бесконечные боеприпасы;
- Бесконечный магазин (стрельба без перезарядки).
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