Описание

Готовы ли вы отбиться от зомби-апокалипсиса? In the Dead 2: Unleashed — захватывающий шутер, который бросит вызов вашим навыкам, рефлексам и творчеству. Благодаря разнообразным игровым режимам и оружию вы можете настроить игровой процесс по своему вкусу. Возьмите в руки оружие и проверьте свои навыки выживания!





Продемонстрируйте свое мастерство стрельбы, докажите, что вы лучший выживший! Испытайте захватывающий мир, наполненный зомби и монстрами, которые требуют быстрых рефлексов и стратегии, чтобы выжить. Плавная механика и великолепная графика делают Into the Dead 2: Unleashed непрекращающимся действием.