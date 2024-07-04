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Into the Dead 2: Unleashed (Мод, Unlocked)

Into the Dead 2: Unleashed (Мод, Unlocked) 2.11.0

Выживание любой ценой в мире зомби-апокалипсиса
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Версия:
2.11.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 642
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы отбиться от зомби-апокалипсиса? In the Dead 2: Unleashed — захватывающий шутер, который бросит вызов вашим навыкам, рефлексам и творчеству. Благодаря разнообразным игровым режимам и оружию вы можете настроить игровой процесс по своему вкусу. Возьмите в руки оружие и проверьте свои навыки выживания!


Продемонстрируйте свое мастерство стрельбы, докажите, что вы лучший выживший! Испытайте захватывающий мир, наполненный зомби и монстрами, которые требуют быстрых рефлексов и стратегии, чтобы выжить. Плавная механика и великолепная графика делают Into the Dead 2: Unleashed непрекращающимся действием.


Информация о модах

Для игры больше не требуется платная подписка на Netflix;

После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню со следующими опциями:

  • Бесконечная игровая валюта;
  • Бесплатные улучшения оружия и компаньонов (доступны только после обучения);
  • Бесконечные боеприпасы;
  • Бесконечный магазин (стрельба без перезарядки).
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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Into the Dead 2: Unleashed (Мод, Unlocked) v2.11.0 MOD APK

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Скачать Into the Dead 2: Unleashed (Мод, Unlocked) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
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Старые версии Into the Dead 2: Unleashed
Version 2.07.0 Version 2.09.0 Version TG 2.09.0


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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