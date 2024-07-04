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Infantry Attack: War 3D FPS (Мод, Бесплатные награды)

Infantry Attack: War 3D FPS (Мод, Бесплатные награды) 1.28.6

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Версия:
1.28.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 388 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 490

Infantry Attack: War 3D FPS (Мод, Бесплатные награды) - есть ли у вас все необходимое, чтобы стать командующим армией? Проверьте свои навыки стрельбы в современной военной игре и испытайте острые ощущения от роли солдата!


Готовы к захватывающим игровым впечатлениям? Сыграйте в эту захватывающую игру и проложите свой путь через ряд сложных миссий. Наслаждайтесь реалистичной 3D-графикой и звуковыми эффектами, отправляясь на войну, выполняя миссии и побеждая врагов.


Возьмите под контроль свою судьбу и станьте главнокомандующим армией в этой реалистичной и динамичной игре-стрелялке. Продемонстрируйте свои боевые навыки, перехитрите врагов и докажите, что вы лучший воин!


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