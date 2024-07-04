Infantry Attack: War 3D FPS (Мод, Бесплатные награды) - есть ли у вас все необходимое, чтобы стать командующим армией? Проверьте свои навыки стрельбы в современной военной игре и испытайте острые ощущения от роли солдата!





Готовы к захватывающим игровым впечатлениям? Сыграйте в эту захватывающую игру и проложите свой путь через ряд сложных миссий. Наслаждайтесь реалистичной 3D-графикой и звуковыми эффектами, отправляясь на войну, выполняя миссии и побеждая врагов.





Возьмите под контроль свою судьбу и станьте главнокомандующим армией в этой реалистичной и динамичной игре-стрелялке. Продемонстрируйте свои боевые навыки, перехитрите врагов и докажите, что вы лучший воин!