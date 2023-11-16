Shadow Survival: Shooter Games (Мод, Бесплатные покупки) 1.3.31
Shadow Survival: Shooter Games (Мод, Бесплатные покупки) - готовьте оружие и готовьтесь к бою! Shadow Survival: Shooter Games предлагает интенсивный и насыщенный событиями опыт, который бросит вызов даже самым заядлым геймерам.
Управляйте персонажем, уклоняйтесь от входящих атак и уничтожайте врагов с помощью обширного арсенала оружия и навыков. Наслаждайтесь невероятной графикой и динамичным геймплеем, сражаясь со все более сложными противниками. С Shadow Survival: Shooter Games ставки никогда не были выше!
Вы не просто выживете — вы будете процветать! По мере прохождения игры вы будете открывать новые мощные способности, которые помогут увеличить ваши шансы на выживание. Объединяйтесь с другими игроками, чтобы создать грозный отряд, или играйте в одиночку, чтобы получить поистине уникальный опыт.
МОД 1
ㆍМод меню
ㆍМножитель атаки + Режим бога
ㆍРежим бога
ㆍНеограниченный расход ( валюта )
ㆍНеограниченный расход ( ресурсы )
ㆍНеограниченный расход ( предметы )
Примечание: неограниченные расходы на ВСЕ, даже если этого недостаточно.
МОД 2
MOD MENU
✶ Множитель урона
✶ Режим бога
> Неограниченная валюта (установлено по умолчанию)
> Получить все персонажи/оружие/артефакты (установлено по умолчанию)
Скачать Shadow Survival: Shooter Games (Мод, Бесплатные покупки) 1.3.31 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство