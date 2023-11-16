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Shadow Survival: Shooter Games (Мод, Бесплатные покупки)

Shadow Survival: Shooter Games (Мод, Бесплатные покупки) 1.3.31

8
2
Скачать (76 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Fansipan Limited
Версия:
1.3.31
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 76 Мб
id приложения:
com.shadow.survival.rogue.action.shooter.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
1
Просмотров:
8 217

Shadow Survival: Shooter Games (Мод, Бесплатные покупки) - готовьте оружие и готовьтесь к бою! Shadow Survival: Shooter Games предлагает интенсивный и насыщенный событиями опыт, который бросит вызов даже самым заядлым геймерам.


Управляйте персонажем, уклоняйтесь от входящих атак и уничтожайте врагов с помощью обширного арсенала оружия и навыков. Наслаждайтесь невероятной графикой и динамичным геймплеем, сражаясь со все более сложными противниками. С Shadow Survival: Shooter Games ставки никогда не были выше!


Вы не просто выживете — вы будете процветать! По мере прохождения игры вы будете открывать новые мощные способности, которые помогут увеличить ваши шансы на выживание. Объединяйтесь с другими игроками, чтобы создать грозный отряд, или играйте в одиночку, чтобы получить поистине уникальный опыт.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


ㆍМод меню
ㆍМножитель атаки + Режим бога
ㆍРежим бога
ㆍНеограниченный расход ( валюта )
ㆍНеограниченный расход ( ресурсы )
ㆍНеограниченный расход ( предметы )


Примечание: неограниченные расходы на ВСЕ, даже если этого недостаточно.

МОД 2

MOD MENU
✶ Множитель урона
✶ Режим бога
> Неограниченная валюта (установлено по умолчанию)
> Получить все персонажи/оружие/артефакты (установлено по умолчанию)

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Shadow Survival: Shooter Games (Мод, Бесплатные покупки) 1.3.31 взлом

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MOD V1
76 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
76 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Shadow Survival: Shooter Games (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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psokol505
psokol505 14 декабря 2023 21:09
Мод вылетает
0
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