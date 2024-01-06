Shadow Stick Warrior (Мод, Режим бога) 2.0.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
KTND Family
Версия:
2.0.8
Обновлено:
Сегодня, 12:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
831
Shadow Stick Warrior - это захватывающая игра в жанре файтинг, которая предоставляет игрокам возможность стать героями, защищающими сельскохозяйственные угодья от разрушения. В этой игре сочетаются элементы духовности и впечатляющие комбо-атаки.
Игрокам предстоит выбрать одного из четырех доступных воинов, каждый из которых обладает уникальными способностями и божественными благословениями. В борьбе с врагами, угрожающими сельскохозяйственным угодьям, игроки смогут проявить свое мастерство в сражениях и использовать разнообразные комбинации ударов.
Shadow Stick Warrior предоставляет игрокам возможность окунуться в захватывающий мир битв и духовности, где каждый воин сможет проявить себя и защитить свою землю.
Информация о модах
- Режим бога
- Высокий урон
Скачать Shadow Stick Warrior (Мод, Режим бога) 2.0.8 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство