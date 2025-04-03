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final tank (Мод, Много денег)

final tank 9.9

Много денег
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Версия:
9.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WEJOY Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 068
Скриншоты
Описание

Final Tank - это увлекательная 3D-версия игры Battle City, которая предлагает игрокам возможность погрузиться в мир танковых баталий. Если вы увлечены танками и стратегическими сражениями, то эта игра станет отличным вариантом для вас.


В Final Tank вы сможете управлять мощными танками и участвовать в захватывающих сражениях. Игра предоставляет режим PVP в реальном времени, что означает, что вы сможете соревноваться с другими игроками в онлайне. Это добавляет элемент соревнования и позволяет вам продемонстрировать свои навыки управления танками.


Особенности игры Final Tank включают в себя трехмерную графику, которая создает реалистичное ощущение боевых действий, разнообразные типы танков, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками, и множество сражений, в которых вам предстоит принимать участие.


Информация о модах

1. Неограниченное количество фиолетовых монет

2. Увеличение здоровья


ПримечаниеФиолетовая монета попадет в боевой матч в кампании, после чего активируется увеличение здоровья после того, как вы закончите 1 этаж.


Как установить Zygisk?

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 Теги темы: Много денег

Скачать final tank (Мод, Много денег) v9.9 MOD APK

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Игра 1 Гб Zygisk 1 Гб Игра (Ссылка 2) 1 Гб Zygisk (Ссылка 2) 1 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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