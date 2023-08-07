Stumble Guys: Multiplayer Royale (Мод, Unlocked) 0.73
Мобильная альтернатива Fall Guys
Stumble Guys: Multiplayer Royale действительно стало отличной альтернативой для тех, кто хотел бы испытать игровой процесс, подобный Fall Guys, на мобильных устройствах. Эта игра успешно передает атмосферу забавных и безумных испытаний, которые делают Fall Guys таким популярным среди игроков.
В Stumble Guys: Multiplayer Royale игроки участвуют в многопользовательских соревнованиях, где им предстоит пройти через различные препятствия, побеждать других участников и попадать в финал, чтобы стать победителем. Эта игра предлагает множество уровней с разнообразными заданиями, и каждый из них обещает много веселья и вызовов.
MOD V1
- МОД МЕНЮ
- Разблокировать скины
- Разблокировать эмоции
- Разблокировать варианты
- Разблокировать анимацию
- Разблокировать шаги
- Уровень
- Камера
- Без рекламы
MOD V2
1. РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЭМОЦИИ
2. РАЗБЛОКИРОВАТЬ НОГИ
3. РАЗБЛОКИРОВАТЬ СКИН
Примечание . Большинство перечисленных выше вещей относятся к серверу, поэтому они будут отображаться только для вас и только на определенных экранах, например на рабочем столе, но не внутри игрового процесса.
MOD V3
Слабые противники
MOD V4
1. РАЗБЛОКИРУЙТЕ ЭМОЦИИ
2. РАЗБЛОКИРУЙТЕ СТУПЕНЬКИ ДЛЯ НОГ
3. РАЗБЛОКИРУЙТЕ СКИН
Примечание: Большинство материалов, перечисленных выше, являются серверными, поэтому они будут отображаться только для вас и только на определенных экранах, таких как ваш рабочий стол, но не внутри какого-либо игрового процесса.
Скачать Stumble Guys: Multiplayer Royale (Мод, Unlocked) 0.73 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство