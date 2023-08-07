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Stumble Guys: Multiplayer Royale (Мод, Unlocked)

Stumble Guys: Multiplayer Royale (Мод, Unlocked) 0.73

Мобильная альтернатива Fall Guys
1365
290
Скачать (145 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Kitka Games
Версия:
0.73
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
id приложения:
com.kitkagames.fallbuddies
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1365
Комментарии:
10
Просмотров:
307 065

Stumble Guys: Multiplayer Royale действительно стало отличной альтернативой для тех, кто хотел бы испытать игровой процесс, подобный Fall Guys, на мобильных устройствах. Эта игра успешно передает атмосферу забавных и безумных испытаний, которые делают Fall Guys таким популярным среди игроков.


В Stumble Guys: Multiplayer Royale игроки участвуют в многопользовательских соревнованиях, где им предстоит пройти через различные препятствия, побеждать других участников и попадать в финал, чтобы стать победителем. Эта игра предлагает множество уровней с разнообразными заданиями, и каждый из них обещает много веселья и вызовов.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1


- МОД МЕНЮ

- Разблокировать скины

- Разблокировать эмоции

- Разблокировать варианты

- Разблокировать анимацию

- Разблокировать шаги

- Уровень

- Камера

- Без рекламы


MOD V2


1. РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЭМОЦИИ

2. РАЗБЛОКИРОВАТЬ НОГИ

3. РАЗБЛОКИРОВАТЬ СКИН


Примечание . Большинство перечисленных выше вещей относятся к серверу, поэтому они будут отображаться только для вас и только на определенных экранах, например на рабочем столе, но не внутри игрового процесса.


MOD V3
Слабые противники



MOD V4


1. РАЗБЛОКИРУЙТЕ ЭМОЦИИ
2. РАЗБЛОКИРУЙТЕ СТУПЕНЬКИ ДЛЯ НОГ
3. РАЗБЛОКИРУЙТЕ СКИН

Примечание: Большинство материалов, перечисленных выше, являются серверными, поэтому они будут отображаться только для вас и только на определенных экранах, таких как ваш рабочий стол, но не внутри какого-либо игрового процесса.

 Теги темы: Unlocked

Скачать Stumble Guys: Multiplayer Royale (Мод, Unlocked) 0.73 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 145 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 145 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Stumble Guys: Multiplayer Royale (Мод, Unlocked)


Комментарии (10)
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Я съел борщ
Я съел борщ 4 декабря 2023 07:33
Я трахаю борщ
-24
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Кто то
Кто то 23 ноября 2023 17:45
Рил работает только обнова вышла
+6
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Sigma
Sigma 20 ноября 2023 00:06
РАБОТАЕТ? ¿
0
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дядя серëжа
дядя серëжа 16 ноября 2023 11:22
Не скачивайте меня взломали и ко мне в дверь постучали я открыл а там дядя серëжа со своей волынай и начал меня жëстко е***ь
+8
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基塔尤
基塔尤 8 ноября 2023 16:08
Ну не знаю гуд или нот гуд
+1
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артур
артур 27 октября 2023 15:50
меня взломали не скачивайте
-16
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Boba
Boba 22 сентября 2023 19:36
Нету взлома взломка нерабочая
+20
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No fanst Mr.Beast
No fanst Mr.Beast 3 сентября 2023 15:57
Fanat Mr. Beast,
No fake
+6
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Fanat Mr. Beast
Fanat Mr. Beast 3 сентября 2023 15:54
Mr.Beast, you real?
+14
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Mr.Beast
Mr.Beast 7 августа 2023 04:10
You guys are bad people because you develop Cheats, and that's bad. And you inspire players in cheats, thereby forcing them to download even more cheatof! Therefore, I will share the information with the developers.
+41
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