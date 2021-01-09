android-1.ru / Игры / Аркады / Grand Theft Auto: Vice City (Мод, Много денег)
Grand Theft Auto: Vice City (Мод, Много денег)

Grand Theft Auto: Vice City 1.12

Много денегВстроенный кэш

Переживите криминальные приключения
524
69
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.12
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rockstar Games
Категория:
Аркады / Экшен / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
186 268
Скриншоты
Описание

Grand Theft Auto: Vice City – это игра, ассоциирующаяся с детством многих людей и остающаяся привлекательной благодаря своей увлекательной сюжетной линии. Несмотря на то, что графика не такая современная, как в новых играх, Vice City по-прежнему завораживает и развлекает игроков. В этой игре вы будете сопровождать гангстера по имени Томми Версетти, исследуя вместе с ним большие и малые события, происходящие в городе, и раскрывая его прошлое.


Погружение в криминальный мир


Игроки отправятся в город с Томми и пройдут через множество испытаний и приключений. История начинается с того, как Томми, после встречи с боссом, попадает в засаду другой мафиозной группировки. Чтобы выжить в этом опасном мире, полном банд и криминальных элементов, игрокам предстоит работать с Томми, чтобы вернуть потерянные деньги и завоевать власть в Vice City.


Свобода действий и исследование города


Одной из главных особенностей Grand Theft Auto: Vice City является свобода действий. Игроки могут исследовать большой открытый мир, используя различные средства передвижения и выполняя разнообразные задания. Возможность останавливаться и заниматься любимыми делами, будь то участие в гонках, выполнение побочных миссий или просто исследование города, делает игру особенно увлекательной.


Незабываемые миссии и захватывающие моменты


Каждая миссия в игре наполнена захватывающими моментами и напряженными ситуациями. Первая миссия, в которой Томми попадает в засаду, становится отправной точкой для его криминальной карьеры в Vice City. Чтобы выжить и добиться успеха, игрокам предстоит использовать весь свой арсенал навыков и стратегий, работая вместе с Томми и его союзниками.


Информация о модах

Мега мод: (выберите сохранить) :

  • 2-й слот — сюжет пройден на 100%.
  • 3-й слот – неограниченные деньги
  • 4-й слот — завершены все доступные побочные квесты, но не сюжетная линия.
  • 5-й слот — Завершить миссию с вертолетом
  • Если ничего из этого не нужно, начните новую игру.
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки GTA на Андроид
GTA на Андроид
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Grand Theft Auto: Vice City (Мод, Много денег) v1.12 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Grand Theft Auto: Vice City (Мод, Много денег) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб Много денег 1 Гб Много денег (Ссылка 2) 1 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Driving Zone: Germany (Мод, Много денег)
Driving Zone: Germany (Мод, Много денег)
Version: 1.25.716
Runway Story (Мод, Много денег)
Runway Story (Мод, Много денег)
Version: 1.0.52
HOT GYM (Мод, Много денег)
HOT GYM (Мод, Много денег)
Version: 1.3.7 b125
Моя Фитнесс Студия (Мод, Много денег)
Моя Фитнесс Студия (Мод, Много денег)
Version: 5.15.3482
Arena of Valor (Мод, Radar Hack)
Arena of Valor (Мод, Radar Hack)
Version: 1.51.1.2
Idle Space Tycoon (Мод, Много денег)
Idle Space Tycoon (Мод, Много денег)
Version: 1.5.4
City Racing 3D (Мод, Много денег)
City Racing 3D (Мод, Много денег)
Version: 5.9.5081
Toy Defense Fantasy (Мод, много денег)
Toy Defense Fantasy (Мод, много денег)
Version: 2.19.0

Отзывы о Grand Theft Auto: Vice City (Мод, Много денег)


Комментарии (8)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Миша
Миша 21 декабря 2022 20:58
Подскажите что делать после того как я игру с сайта скачал, как мне её дальше устанавливать?
+5
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 14 июля 2021 14:24
Д,
пк и андроид версии немного отличаются
-3
Ответить
Д
Д 14 июля 2021 13:32
Все работает но остался 1 вопрос это полная версия или нет в компьютерной версии миссий больше

+9
Ответить
15й
15й 25 мая 2021 09:20
Не смог полностью распакавать, пишит что не может что то найти
-2
Ответить
арсений
арсений 18 февраля 2021 19:39
сайт пушка вапще качаю и не логает спасибо разрабы анти бан не надо
+18
Ответить
Blecs l
Blecs l 10 февраля 2021 10:19
я еще не игрвл но попробовать стоит



Mimi,
да зделайте 
+18
Ответить
Миша
Миша 16 января 2021 03:10
Mimi,
Меня в гта не банили и не будут банить
+14
Ответить
Mimi
Mimi 9 января 2021 23:22
Сделайте пожалуйста анти бан 

-2
Ответить