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Driving Zone: Germany (Мод, Много денег)

Driving Zone: Germany (Мод, Много денег) 1.25.10

66
10
Скачать (81 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
AveCreation
Версия:
1.25.10
Категория:
На русском / Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 81 Мб
id приложения:
com.avecreation.drivingzonegermany
Русский язык:
Есть
Лайков:
66
Комментарии:
0
Просмотров:
44 761

Driving Zone: Germany - это игра-симулятор вождения, в которой используется трехмерный графический движок нового поколения для создания окружающей среды и транспортных средств, стимулирующих чувства игроков. Изюминкой этой игры является то, что игрок может использовать только автомобили, произведенные в Германии, но карта может быть в любом месте по всему миру. Игра применяет реалистичную физику и имитирует реальный опыт вождения, добавляя при этом элемент скоростных гонок, чтобы стимулировать чувства игрока на новый уровень. Короче говоря, игроки получат опыт вождения мощных немецких автомобилей с совершенно новым приводным механизмом по сравнению с другими играми.


В Driving Zone будет смоделирован игровой процесс, позволяющий игрокам управлять автомобилем от первого лица, реалистично по сравнению с другими играми. Таким образом, механизм управления будет сложным и зависеть от органов чувств игрока. Кроме того, управление автомобилем в первом ракурсе - это совершенно новый опыт, когда игрокам нужно осознать свое окружение и трассу, чтобы участвовать в самых впечатляющих гонках. В игре не делается особого упора на гоночный элемент, так как игроки могут свободно перемещаться по городу на своих любимых машинах, чтобы полюбоваться пейзажами.


Скриншоты

Информация о модах
  • Много денег;
  • Убрано подключение к Google Play Играм.

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Скачать Driving Zone: Germany (Мод, Много денег) 1.25.10 взлом

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Скачать Driving Zone: Germany (Мод, Много денег) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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