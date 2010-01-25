Driving Zone: Germany - это игра-симулятор вождения, в которой используется трехмерный графический движок нового поколения для создания окружающей среды и транспортных средств, стимулирующих чувства игроков. Изюминкой этой игры является то, что игрок может использовать только автомобили, произведенные в Германии, но карта может быть в любом месте по всему миру. Игра применяет реалистичную физику и имитирует реальный опыт вождения, добавляя при этом элемент скоростных гонок, чтобы стимулировать чувства игрока на новый уровень. Короче говоря, игроки получат опыт вождения мощных немецких автомобилей с совершенно новым приводным механизмом по сравнению с другими играми.





В Driving Zone будет смоделирован игровой процесс, позволяющий игрокам управлять автомобилем от первого лица, реалистично по сравнению с другими играми. Таким образом, механизм управления будет сложным и зависеть от органов чувств игрока. Кроме того, управление автомобилем в первом ракурсе - это совершенно новый опыт, когда игрокам нужно осознать свое окружение и трассу, чтобы участвовать в самых впечатляющих гонках. В игре не делается особого упора на гоночный элемент, так как игроки могут свободно перемещаться по городу на своих любимых машинах, чтобы полюбоваться пейзажами.