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112 Operator (Мод, много денег)

112 Operator (Мод, много денег) 1.6.6

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Версия:
1.6.6
Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
Games Operators S.A.
Категория:
На русском / Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 541 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
33 066
Скриншоты
Описание

Почти во всех развитых городах всегда есть подразделение под названием Оператор онлайн 24/7, которое получает бесчисленные отчеты и информацию о своих городах. Роль этого задания - получать отчеты о чрезвычайных ситуациях и административные отчеты, например, о несчастных случаях, пожарах и терроризме. Практически все неотложные проблемы в области будут решаться через Оператора, и в конечном итоге он развернет соответствующее подразделение для решения этих проблем. Если вы хотите испытать эту напряженную и интеллектуальную работу, скачайте 112 Operator


Это игра-симулятор работы оператора, которая использует данные всех развитых городов в режиме реального времени для создания активных зон игроков. Почти все действия, связанные с Оператором, будут в этой игре с максимально честным уровнем, который может понравиться игрокам. 112 Оператор будет использовать все реальные данные карты, затем импортировать в игру и создать несколько зон для игроков, чтобы начать первую кампанию. Все города точно смоделированы с подробными картами, включая дороги, рельсы, водные пути и канализацию. Каждый город имеет свои отличия, такие как кампания, городская структура и многие другие факторы, которые могут повлиять на работу игрока. Конечно, каждый город будет автоматически сохранять прогресс игрока, пока он не завершит все кампании, включенные в него.



Информация о модах
  • Разблокированы все платные дополнения;
  • Деньги при тратах увеличиваются.
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать 112 Operator (Мод, много денег) v1.6.6 MOD APK

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Скачать 112 Operator (Мод, много денег) 541 Мб Ссылка 2 541 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о 112 Operator (Мод, много денег)


Комментарии (2)
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Вы
Вы 9 января 2023 19:58
Деньги не прибавляются
+4
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Камшот
Камшот 7 января 2023 23:15
Мод на деньги не работает.
+4
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