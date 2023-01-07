Описание

Почти во всех развитых городах всегда есть подразделение под названием Оператор онлайн 24/7, которое получает бесчисленные отчеты и информацию о своих городах. Роль этого задания - получать отчеты о чрезвычайных ситуациях и административные отчеты, например, о несчастных случаях, пожарах и терроризме. Практически все неотложные проблемы в области будут решаться через Оператора, и в конечном итоге он развернет соответствующее подразделение для решения этих проблем. Если вы хотите испытать эту напряженную и интеллектуальную работу, скачайте 112 Operator .





Это игра-симулятор работы оператора, которая использует данные всех развитых городов в режиме реального времени для создания активных зон игроков. Почти все действия, связанные с Оператором, будут в этой игре с максимально честным уровнем, который может понравиться игрокам. 112 Оператор будет использовать все реальные данные карты, затем импортировать в игру и создать несколько зон для игроков, чтобы начать первую кампанию. Все города точно смоделированы с подробными картами, включая дороги, рельсы, водные пути и канализацию. Каждый город имеет свои отличия, такие как кампания, городская структура и многие другие факторы, которые могут повлиять на работу игрока. Конечно, каждый город будет автоматически сохранять прогресс игрока, пока он не завершит все кампании, включенные в него.



