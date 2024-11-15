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DragonVale (Мод, Много денег)

DragonVale (Мод, Много денег) 4.32.0

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Версия:
4.32.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Deca Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 126
Скриншоты
Описание

Кровати в разных культурах могут иметь различное символическое значение. На Западе кровать может символизировать власть, жадность и абсолютную власть, в то время как на Востоке она может олицетворять Королевскую Силу и добрые дела. В разных мифологиях драконы также могут иметь разное значение и интерпретироваться по-разному. Общее в них то, что драконы часто воспринимаются как могущественные существа, обладающие влиянием и силой.


Сегодня люди могут не так сильно верить в легенды о драконах, как это было раньше, но они всегда были популярными персонажами в индустрии развлечений. Фильмы, книги и игры, где драконы являются ключевыми персонажами, продолжают привлекать внимание и интерес зрителей и читателей. DragonVale - это игра, выпущенная в 2012 году, которая позволяет игрокам разводить драконов и управлять собственной фермой. Она стала очень популярной и имеет множество загрузок, что свидетельствует о ее успешности в мире мобильных игр. Эта игра предоставляет игрокам уникальную возможность взаимодействовать с драконами и создавать собственный мир фантазии, что является одной из ее привлекательных особенностей.




Информация о модах
  • Бесплатные покупки в приложении.
  • Включая:
  1. Бесплатные неограниченное количество драгоценных камней
  2. Бесплатные неограниченные угощения
  3. Бесплатные безлимитные наличные

1. Загрузите и установите Lucky Patcher, но не открывайте его.
2. Загрузите и установите Apk Mod.
3. Открываем мод и играем.

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 Теги темы: Много денег

Скачать DragonVale (Мод, Много денег) v4.32.0 MOD APK

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Скачать DragonVale (Мод, Много денег) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о DragonVale (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 14 февраля 2024 16:34
Мод не рабочий
+5
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