Standoff 2 — отмеченная наградами бесплатная игра, разработанная Renegade Kid, вдохновленным CounterStrike. Пришло время вернуться в прошлое и использовать Skin Opening Simulator, чтобы разблокировать ряд скинов, скинов, которые могут быть даже с премиальной ценой!





Станьте первым настоящим героем древнего мира. Вооружитесь тяжелым мечом и станьте самым грозным воином! Используйте свои легендарные силы, чтобы уничтожить все в поле зрения. Превращайтесь в кого хотите и с легкостью доминируйте на поле боя! Убей все, что стоит перед тобой. Испытайте фантазию о том, чтобы стать героем мирового класса, прежде чем приступить к этому жестокому поиску золота, чтобы купить новое снаряжение.





Кейс симулятор для Standoff 2 - Это игра которая прекрасно симулирует открытие кейсов в популярной игре Standoff 2. Из любых кейсов выпадают самые разные предметы, ценные и не очень. В игре есть кейсы, боксы, паки стикеров и крутые визуальные эффекты при открытии и звук. Игра никак не связана с инвентарём, это всего лишь симулятор открытия кейсов. После открытия кейсов, вывод скинов которые вы выбили - не возможен.