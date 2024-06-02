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Кейс Симулятор для Стандофф (Мод, Много денег)

Кейс Симулятор для Стандофф (Мод, Много денег) 2.8.8.1.6

3576
493
Скачать (210 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Mobile Simulated
Версия:
2.8.8.1.6
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 210 Мб
id приложения:
com.MobileSimulated.caseforst
Русский язык:
Есть
Лайков:
3576
Комментарии:
7
Просмотров:
530 409

Standoff 2 — отмеченная наградами бесплатная игра, разработанная Renegade Kid, вдохновленным CounterStrike. Пришло время вернуться в прошлое и использовать Skin Opening Simulator, чтобы разблокировать ряд скинов, скинов, которые могут быть даже с премиальной ценой!


Станьте первым настоящим героем древнего мира. Вооружитесь тяжелым мечом и станьте самым грозным воином! Используйте свои легендарные силы, чтобы уничтожить все в поле зрения. Превращайтесь в кого хотите и с легкостью доминируйте на поле боя! Убей все, что стоит перед тобой. Испытайте фантазию о том, чтобы стать героем мирового класса, прежде чем приступить к этому жестокому поиску золота, чтобы купить новое снаряжение.


Кейс симулятор для Standoff 2 - Это игра которая прекрасно симулирует открытие кейсов в популярной игре Standoff 2. Из любых кейсов выпадают самые разные предметы, ценные и не очень. В игре есть кейсы, боксы, паки стикеров и крутые визуальные эффекты при открытии и звук. Игра никак не связана с инвентарём, это всего лишь симулятор открытия кейсов. После открытия кейсов, вывод скинов которые вы выбили - не возможен.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Кейс Симулятор для Стандофф (Мод, Много денег) 2.8.8.1.6 взлом

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Скачать Кейс Симулятор для Стандофф (Мод, Много денег)
210 Мб
Ссылка 2
210 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Кейс Симулятор для Стандофф (Мод, Много денег)


Комментарии (7)
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Степан
Степан 6 февраля 2024 16:52
Здравствуйте разрабы Можете пж дать промо на нож любой
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 сентября 2023 00:39
Егор,
нет,....
+5
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Егор
Егор 3 сентября 2023 17:48
Это не вирус???
+11
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Разработчик кейс симулятор
Разработчик кейс симулятор 1 марта 2023 16:48
Да мы можем выпустить обновления
+23
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Негров 222
Негров 222 16 февраля 2023 19:23
Здравствуйте, выпусите взлом на новую версию пожалуйста
+20
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 ноября 2022 00:42
Гость андрей, скоро
+44
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Гость андрей
Гость андрей 1 ноября 2022 11:51
Здравствуйте дорогие разработчики
Можете выпустить взлом на новую версию пажалуйста
+39
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