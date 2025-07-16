Football Referee Simulator v7.6.3
Football Referee Simulator - предлагает уникальную перспективу футбольного матча, ставя игроков в роль судьи - ключевого персонажа на поле, чьи решения могут определять исход игры. В этой игре вам предоставляется возможность испытать все аспекты судейства в футболе, от соблюдения правил до управления игрой и принятия мгновенных решений.
Игра стремится воссоздать опыт профессионального судьи с максимальной точностью, давая игрокам понять сложности и давление, которое испытывает судья во время футбольного матча. От следования за игрой до принятия важных решений, таких как назначение пенальти или выдача карточек, каждое действие имеет значение.
"Football Referee Simulator" - это больше, чем просто игра; это опыт, который позволяет оценить важную и часто недооцененную роль судьи в футболе. Это вызов для тех, кто хочет почувствовать себя частью игры и узнать, насколько напряженной и захватывающей может быть работа футбольного арбитра.
Полная игра
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Важно знать перед установкой
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Установка
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Формат
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Обычные
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Внимание▶
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