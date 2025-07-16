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Football Referee Simulator

Football Referee Simulator v7.6.3

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Версия:
7.6.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Vladimir Plyashkun
Категория:
Спортивные / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
23 266
Описание

Football Referee Simulator - предлагает уникальную перспективу футбольного матча, ставя игроков в роль судьи - ключевого персонажа на поле, чьи решения могут определять исход игры. В этой игре вам предоставляется возможность испытать все аспекты судейства в футболе, от соблюдения правил до управления игрой и принятия мгновенных решений.


Игра стремится воссоздать опыт профессионального судьи с максимальной точностью, давая игрокам понять сложности и давление, которое испытывает судья во время футбольного матча. От следования за игрой до принятия важных решений, таких как назначение пенальти или выдача карточек, каждое действие имеет значение.


"Football Referee Simulator" - это больше, чем просто игра; это опыт, который позволяет оценить важную и часто недооцененную роль судьи в футболе. Это вызов для тех, кто хочет почувствовать себя частью игры и узнать, насколько напряженной и захватывающей может быть работа футбольного арбитра.


Информация о модах

Полная игра

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Игра входит в подборки:
Футбольные игры
Футбольные игры

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Скачать Football Referee Simulator 138 Мб Ссылка 2 138 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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