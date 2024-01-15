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«Merge Witches» - спокойно объединяй и подбирай (Мод, Много бриллиантов)

«Merge Witches» - спокойно объединяй и подбирай (Мод, Много бриллиантов) 5.1.0

7
0
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Mergeee Games
Версия:
5.1.0
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 350 Мб
id приложения:
com.wjoy.witch
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
1
Просмотров:
8 385

«Merge Witches» - спокойно объединяй и подбирай (Мод, Бесплатные покупки) - Если вы в поисках игр с объединением, головоломок и игры с девушками, то данная игра отлично подходит. Когда-то это был независимый таинственный остров, на котором жили милые ведьмочки. Но однажды на этот прекрасный город напали злые монстры. Они уничтожили дома ведьмочек и над городом на долгое время воцарилась тьма.


Теперь вы будете управлять ведьмами и отправитесь восстанавливать этот потрясающий город. Победите монстров и верните былую славу своему городу.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество бриллиантов, премиум-земли


 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать «Merge Witches» - спокойно объединяй и подбирай (Мод, Много бриллиантов) 5.1.0 взлом

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MOD V1 350 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 350 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о «Merge Witches» - спокойно объединяй и подбирай (Мод, Много бриллиантов)


Комментарии (1)
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Гость Андрей
Гость Андрей 16 сентября 2023 13:37
Не работает
-2
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