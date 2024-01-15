«Merge Witches» - спокойно объединяй и подбирай (Мод, Много бриллиантов) 5.1.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Mergeee Games
Версия:
5.1.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
1
Просмотров:
8 385
«Merge Witches» - спокойно объединяй и подбирай (Мод, Бесплатные покупки) - Если вы в поисках игр с объединением, головоломок и игры с девушками, то данная игра отлично подходит. Когда-то это был независимый таинственный остров, на котором жили милые ведьмочки. Но однажды на этот прекрасный город напали злые монстры. Они уничтожили дома ведьмочек и над городом на долгое время воцарилась тьма.
Теперь вы будете управлять ведьмами и отправитесь восстанавливать этот потрясающий город. Победите монстров и верните былую славу своему городу.
Информация о модах
Неограниченное количество бриллиантов, премиум-земли
Скачать «Merge Witches» - спокойно объединяй и подбирай (Мод, Много бриллиантов) 5.1.0 взлом
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