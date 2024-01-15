«Merge Witches» - спокойно объединяй и подбирай (Мод, Бесплатные покупки) - Если вы в поисках игр с объединением, головоломок и игры с девушками, то данная игра отлично подходит. Когда-то это был независимый таинственный остров, на котором жили милые ведьмочки. Но однажды на этот прекрасный город напали злые монстры. Они уничтожили дома ведьмочек и над городом на долгое время воцарилась тьма.





Теперь вы будете управлять ведьмами и отправитесь восстанавливать этот потрясающий город. Победите монстров и верните былую славу своему городу.