Алхимия — Смешивай и открывай! (Мод, Много жизней) 2.0.108
Комбинируйте элементы и создавайте новые рецепты
Alchemy Merge - Puzzle Game представляет игрокам увлекательный мир алхимии и миссию алхимика. Попав в этот мир, игроки оказываются в лаборатории, где основными элементами являются огонь, вода, земля и воздух. Игрок - ученик учителя, который достиг выдающихся результатов, создав эти четыре элемента. Вашей задачей является продолжить его научные исследования и открывать новые элементы.
Вы играете в роли амбициозного алхимика, который должен интегрировать новые элементы в мир алхимии.
Ваш учитель искусен в исследованиях и создании элементов, которые играют важную роль в мире. Вашей целью станет постепенное улучшение и создание новых элементов, используя огонь, воду и воздух. В процессе игры вы будете открывать различные рецепты и сочетания, чтобы расширить свои знания в алхимии. Игра позволяет игрокам комбинировать элементы на экране, чтобы создавать новые комбинации и открывать уникальные рецепты. Ваша цель - раскрывать алхимические секреты, которые были скрыты на протяжении долгого времени.
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