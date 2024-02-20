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Алхимия — Смешивай и открывай! (Мод, Много жизней)

Алхимия — Смешивай и открывай! (Мод, Много жизней) 2.0.108

Комбинируйте элементы и создавайте новые рецепты
16
4
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Версия:
2.0.108
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pavel Ilyin
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 451

Alchemy Merge - Puzzle Game представляет игрокам увлекательный мир алхимии и миссию алхимика. Попав в этот мир, игроки оказываются в лаборатории, где основными элементами являются огонь, вода, земля и воздух. Игрок - ученик учителя, который достиг выдающихся результатов, создав эти четыре элемента. Вашей задачей является продолжить его научные исследования и открывать новые элементы.

Вы играете в роли амбициозного алхимика, который должен интегрировать новые элементы в мир алхимии.


Ваш учитель искусен в исследованиях и создании элементов, которые играют важную роль в мире. Вашей целью станет постепенное улучшение и создание новых элементов, используя огонь, воду и воздух. В процессе игры вы будете открывать различные рецепты и сочетания, чтобы расширить свои знания в алхимии. Игра позволяет игрокам комбинировать элементы на экране, чтобы создавать новые комбинации и открывать уникальные рецепты. Ваша цель - раскрывать алхимические секреты, которые были скрыты на протяжении долгого времени.


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 Теги темы: Много жизней

Скачать Алхимия — Смешивай и открывай! (Мод, Много жизней) 2.0.108 взлом

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Скачать Алхимия — Смешивай и открывай! (Мод, Много жизней) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

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