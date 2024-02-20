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Love & Pies - Merge (Мод, Много денег)

Love & Pies - Merge (Мод, Много денег) 0.42.0

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2
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Trailmix Ltd
Версия:
0.42.0
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 178 Мб
id приложения:
com.Trailmix.LoveAndPiesMerge
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
2
Просмотров:
6 480

Love & Pies - это не только увлекательная игра, но и приятное путешествие в мир кондитерских изделий и сладостей. Когда ваша любимая пекарня сгорает, начинается захватывающее приключение в поисках ответов и восстановления этого места, полного вкусных пирожных и тортов.


Ваша задача - собирать фрагменты головоломки, чтобы восстановить пекарню. По мере продвижения в игре, вы будете открывать новые уровни и тортовые магазины, создавая множество уникальных и вкусных кондитерских изделий. Головоломки, которые предстоит решать, добавляют элемент интриги и вызова, а каждый раз, когда вы завершаете уровень, вы приближаетесь к восстановлению пекарни.


Но Love & Pies - это не только о восстановлении, но и о создании чего-то нового и вдохновляющего. Вы сможете расширять свои магазины, привлекать больше клиентов и создавать новые сладкие десерты, которые порадуют ваших гостей. Игра также предоставляет множество загадок и головоломок, которые помогут разнообразить игровой процесс и заставят вас задуматься. Вам предстоит преодолеть различные испытания, чтобы достичь своей цели.


Скриншоты

Информация о модах
  • Алмазы увеличиваются, когда используются для покупки энергии
 Теги темы: Много денег

Скачать Love & Pies - Merge (Мод, Много денег) 0.42.0 взлом

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Скачать Love & Pies - Merge (Мод, Много денег) 178 Мб Ссылка 2 178 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Love & Pies - Merge (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 июня 2023 23:34
Ирина.,
Добрый день, вариантов проблем огромное множество :( извините за неудобства. попробуйте отыскать ответ в гугле, памяти мало, битность устройства не так и прочие проблемы могут быть :(
+1
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Ирина.
Ирина. 15 июня 2023 20:38
Здравствуйте. Сегодня скачала Love & pies. И всё прошло вроде хорошо, но игра встала на "вечную" загрузку в самом начале, обидно ( если возможно Исправте пожалуйста. У меня планшет HUAWEI MatePad.
+1
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