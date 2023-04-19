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Jewels Magic: Mystery Match3 (Мод меню)

Jewels Magic: Mystery Match3 (Мод меню) 25.0206.02

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Версия:
25.0206.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BitMango
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 237
Скриншоты
Описание

Jewels Magic: Mystery Match3 - это захватывающее приключение, которое перенесет вас в таинственный замок, наполненный загадочными драгоценностями. Если вы являетесь поклонником игр Match3, то это название обязательно привлечет ваше внимание. В этой игре вас ждут увлекательные приключения в волшебных землях, где вы сможете обнаружить самые настоящие сокровища. Готовы ли вы к захватывающему путешествию и встрече с уникальным духом приключений?


Погрузитесь в волшебный мир Jewels Magic и окунитесь в атмосферу магии и таинственности, где каждый уголок скрывает свои секреты. Здесь вы найдете сверкающие драгоценности, наполненные разноцветными красками, готовые разделить с вами свои тайны. Вам предстоит исследовать каждый уровень и раскрыть все секреты, которые окружают эти волшебные камни. Уникальные головоломки и захватывающий геймплей подарят вам часы увлекательного времяпрепровождения и возможность погрузиться в мир таинственных драгоценностей.


Примите вызов Jewels Magic: Mystery Match3 и отправьтесь в захватывающее приключение, где вас ждут мерцающие драгоценности и удивительные загадки. Эта игра предлагает вам не только возможность развлечься, но и провести время с пользой, тренируя свой ум и развивая логическое мышление. Вперед, на встречу с таинственным миром драгоценностей!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Вводные движения
  • Время инъекции
  • Авто Победа

Информация: Включите Auto Win и Move Puzzle, пока Objectif не будет завершен. Затем отключите и снова переместите Puzzle.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Jewels Magic: Mystery Match3 (Мод меню) v25.0206.02 MOD APK

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