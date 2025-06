Описание

100 Girlfriends Who Love You So Much переносит тебя в неистовый вихрь романтики и юмора: в роли Коитаро Айдзё ты пытаешься подарить счастье сотне «идеальных половинок», собирая сердечки в бесконечной головоломке «три в ряд». Каждые пять минут экран взрывается комбо, а девушки комментируют твои удачные ходы репликами из аниме. Одновременно открываются сюжетные сцены, где бог любви напоминает о страшном пророчестве: если избранница не обретёт радость, её сердце разобьётся навсегда. По каскадным цепочкам ты запускаешь особые умения, расчищаешь преграды и копишь очки привлекательности, чтобы приглашать новых подруг на свидания и углубляться в их истории.





Оригинальная озвучка персонажей и коллекционные иллюстрации подчёркивают характер каждой героини: застенчивая Рэнджу краснеет в парке, деловая Хакуно берёт тебя за руку в библиотеке, а взрывная Куруми дарит ускоряющие бонусы. Укрепляя таланты Коитаро, ты открываешь костюмы, участвуешь в тематических ивентах и растишь питомца-талисман, который приносит редкие усилители даже офлайн. Каждое решение удерживает тонкий баланс сотни трепещущих сердец; одна ошибка способна разрушить хрупкое счастье и изменить судьбу всех девушек навсегда. Сумеешь ли ты сохранить любовь там, где ставки выше жизни?