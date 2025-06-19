android-1.ru / Игры / Головоломки / 100 Girlfriends Who Love You So Much (Мод меню)
100 Girlfriends Who Love You So Much (Мод меню)

100 Girlfriends Who Love You So Much (Мод меню) 1.0.8

Сто свиданий за три хода: роман, головоломки и вихрь судеб и милых сюрпризов
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
合同会社ChicPixel Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 13:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

100 Girlfriends Who Love You So Much переносит тебя в неистовый вихрь романтики и юмора: в роли Коитаро Айдзё ты пытаешься подарить счастье сотне «идеальных половинок», собирая сердечки в бесконечной головоломке «три в ряд». Каждые пять минут экран взрывается комбо, а девушки комментируют твои удачные ходы репликами из аниме. Одновременно открываются сюжетные сцены, где бог любви напоминает о страшном пророчестве: если избранница не обретёт радость, её сердце разобьётся навсегда. По каскадным цепочкам ты запускаешь особые умения, расчищаешь преграды и копишь очки привлекательности, чтобы приглашать новых подруг на свидания и углубляться в их истории.


Оригинальная озвучка персонажей и коллекционные иллюстрации подчёркивают характер каждой героини: застенчивая Рэнджу краснеет в парке, деловая Хакуно берёт тебя за руку в библиотеке, а взрывная Куруми дарит ускоряющие бонусы. Укрепляя таланты Коитаро, ты открываешь костюмы, участвуешь в тематических ивентах и растишь питомца-талисман, который приносит редкие усилители даже офлайн. Каждое решение удерживает тонкий баланс сотни трепещущих сердец; одна ошибка способна разрушить хрупкое счастье и изменить судьбу всех девушек навсегда. Сумеешь ли ты сохранить любовь там, где ставки выше жизни?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Авто Победа
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать 100 Girlfriends Who Love You So Much (Мод меню) v1.0.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать 100 Girlfriends Who Love You So Much (Мод меню) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Maze of Realities 1: Extra (Мод, Без рекламы)
Maze of Realities 1: Extra (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.9
Merge Craze: Merge & Design (Мод, Много бриллиантов)
Merge Craze: Merge & Design (Мод, Много бриллиантов)
Version: 0.24.0
Wood Blast Escape (Мод, Много денег)
Wood Blast Escape (Мод, Много денег)
Version: 4.1.0
Песочница Город (Мод, Много ресурсов)
Песочница Город (Мод, Много ресурсов)
Version: 6.40
Slayaway Camp 2: Puzzle Horror (Мод, Unlocked)
Slayaway Camp 2: Puzzle Horror (Мод, Unlocked)
Version: 2.03
Glam Screw Puzzle (Полная версия)
Glam Screw Puzzle (Полная версия)
Version: 1.0.5
Duck Wars: Idle Casual Game (Мод, Без рекламы)
Duck Wars: Idle Casual Game (Мод, Без рекламы)
Version: 0.6.1
Тайное наследие: Тихая охота
Тайное наследие: Тихая охота
Version: 1.3

Отзывы о 100 Girlfriends Who Love You So Much (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив