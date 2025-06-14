Glam Screw Puzzle (Полная версия) 1.0.5
Крути винты и освобождай путь: решай пикантные головоломки до финиша
В Glam Screw Puzzle ты мгновенно оказываешься перед разноцветной схемой винтов и шестерёнок, встроенных в глянцевый фон с улыбающимися моделями. Каждые пять минут ты проводишь пальцем, выкручивая нужный крепёж, освобождаешь застрявшие детали и смотришь, как вся конструкция рассыпается эффектным каскадом. Простая механика затягивает: одно неверное движение — и придётся искать иной порядок, а озорные комментарии на фоне поддразнивают продолжить.
Дальше сложность растёт: сотни уровней вводят движущиеся платформы, винты с обратной резьбой и даже лазерные ловушки. Для особо хитрых головоломок доступна система подсказок, которая аккуратно покажет следующий шаг, не отнимая удовольствия. Игра работает офлайн, на Android и iOS, реклама смотрится только по желанию за дополнительную монету, доната нет вовсе. Разблокируй новые фоны, соревнуйся за лучшие времена и докажи, что твоя логика — крепче любого болта!
Полная версия
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.