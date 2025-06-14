android-1.ru / Игры / Головоломки / Glam Screw Puzzle (Полная версия)
Glam Screw Puzzle (Полная версия)

Glam Screw Puzzle (Полная версия) 1.0.5

Крути винты и освобождай путь: решай пикантные головоломки до финиша
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Khyber School
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 14:37
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 189 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

В Glam Screw Puzzle ты мгновенно оказываешься перед разноцветной схемой винтов и шестерёнок, встроенных в глянцевый фон с улыбающимися моделями. Каждые пять минут ты проводишь пальцем, выкручивая нужный крепёж, освобождаешь застрявшие детали и смотришь, как вся конструкция рассыпается эффектным каскадом. Простая механика затягивает: одно неверное движение — и придётся искать иной порядок, а озорные комментарии на фоне поддразнивают продолжить.


Дальше сложность растёт: сотни уровней вводят движущиеся платформы, винты с обратной резьбой и даже лазерные ловушки. Для особо хитрых головоломок доступна система подсказок, которая аккуратно покажет следующий шаг, не отнимая удовольствия. Игра работает офлайн, на Android и iOS, реклама смотрится только по желанию за дополнительную монету, доната нет вовсе. Разблокируй новые фоны, соревнуйся за лучшие времена и докажи, что твоя логика — крепче любого болта!


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Glam Screw Puzzle (Полная версия) v1.0.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Glam Screw Puzzle (Полная версия) 189 Мб Ссылка 2 189 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Duck Wars: Idle Casual Game (Мод, Без рекламы)
Duck Wars: Idle Casual Game (Мод, Без рекламы)
Version: 0.6.1
Тайное наследие: Тихая охота
Тайное наследие: Тихая охота
Version: 1.3
Brain Puzzle 2: Logic Twist (Мод, Без рекламы)
Brain Puzzle 2: Logic Twist (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.1
Sweet Onet Girl - Tile Pop
Sweet Onet Girl - Tile Pop
Version: 1.0.0
Jenny LeClue - Detectivu
Jenny LeClue - Detectivu
Version: 2.5.1
Parallel Experiment (Полная версия)
Parallel Experiment (Полная версия)
Version: 1.0.0
Sexy Sort
Sexy Sort
Version: 1.1.3
Игра в тройное соответствие (Мод, Много денег)
Игра в тройное соответствие (Мод, Много денег)
Version: 3.60

Отзывы о Glam Screw Puzzle (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив