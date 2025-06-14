Описание

В Glam Screw Puzzle ты мгновенно оказываешься перед разноцветной схемой винтов и шестерёнок, встроенных в глянцевый фон с улыбающимися моделями. Каждые пять минут ты проводишь пальцем, выкручивая нужный крепёж, освобождаешь застрявшие детали и смотришь, как вся конструкция рассыпается эффектным каскадом. Простая механика затягивает: одно неверное движение — и придётся искать иной порядок, а озорные комментарии на фоне поддразнивают продолжить.





Дальше сложность растёт: сотни уровней вводят движущиеся платформы, винты с обратной резьбой и даже лазерные ловушки. Для особо хитрых головоломок доступна система подсказок, которая аккуратно покажет следующий шаг, не отнимая удовольствия. Игра работает офлайн, на Android и iOS, реклама смотрится только по желанию за дополнительную монету, доната нет вовсе. Разблокируй новые фоны, соревнуйся за лучшие времена и докажи, что твоя логика — крепче любого болта!