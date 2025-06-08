Sexy Sort 1.1.3
Сортируй по цвету, решай головоломки и собирай коллекцию иллюстраций
Sexy Sort — это яркая и расслабляющая игра-головоломка, основанная на механике сортировки по цвету. Твоя цель — упорядочить разноцветные кубики по банкам, логически распределяя их, чтобы пройти этап. Чем дальше ты продвигаешься, тем сложнее комбинации и интереснее решение — каждый уровень требует внимания и сообразительности.
За успешное прохождение этапов ты разблокируешь коллекционные иллюстрации — художественные изображения с акцентом на женскую красоту. Игра совмещает визуальное удовольствие с лёгким, но увлекательным геймплеем. Sexy Sort отлично подойдёт для тех, кто любит спокойные, но затягивающие головоломки с эстетическим бонусом.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.