Описание

Sexy Sort — это яркая и расслабляющая игра-головоломка, основанная на механике сортировки по цвету. Твоя цель — упорядочить разноцветные кубики по банкам, логически распределяя их, чтобы пройти этап. Чем дальше ты продвигаешься, тем сложнее комбинации и интереснее решение — каждый уровень требует внимания и сообразительности.





За успешное прохождение этапов ты разблокируешь коллекционные иллюстрации — художественные изображения с акцентом на женскую красоту. Игра совмещает визуальное удовольствие с лёгким, но увлекательным геймплеем. Sexy Sort отлично подойдёт для тех, кто любит спокойные, но затягивающие головоломки с эстетическим бонусом.