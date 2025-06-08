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Sexy Sort

Sexy Sort 1.1.3

Сортируй по цвету, решай головоломки и собирай коллекцию иллюстраций
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
iree
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Вчера, 21:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Sexy Sort — это яркая и расслабляющая игра-головоломка, основанная на механике сортировки по цвету. Твоя цель — упорядочить разноцветные кубики по банкам, логически распределяя их, чтобы пройти этап. Чем дальше ты продвигаешься, тем сложнее комбинации и интереснее решение — каждый уровень требует внимания и сообразительности.


За успешное прохождение этапов ты разблокируешь коллекционные иллюстрации — художественные изображения с акцентом на женскую красоту. Игра совмещает визуальное удовольствие с лёгким, но увлекательным геймплеем. Sexy Sort отлично подойдёт для тех, кто любит спокойные, но затягивающие головоломки с эстетическим бонусом.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Sexy Sort v1.1.3 MOD APK

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Скачать Sexy Sort 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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