Игра в тройное соответствие (Мод, Много денег) 3.60
Упорядочь хаос — и получи удовольствие
Goods Puzzle: Sort Challenge™ — это яркая и расслабляющая головоломка, в которой вам предстоит навести порядок в полном беспорядке. Здесь сочетаются элементы сортировки и логики «три в ряд», но в необычном формате: полки, коробки, десятки предметов разных форм и цветов — и ваша задача разместить всё по своим местам так, чтобы всё выглядело идеально.
Каждый уровень бросает новый вызов: всё больше вещей, ограниченное пространство и неожиданные препятствия, влияющие на то, как и куда можно ставить объекты. Интуитивный, но затягивающий геймплей, визуальное разнообразие и постепенное усложнение делают игру идеальной как для коротких сессий, так и для настоящих марафонов. Подходит всем, кто любит наводить порядок и получать от этого искреннее удовольствие.
Много денег
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.