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Игра в тройное соответствие (Мод, Много денег)

Игра в тройное соответствие (Мод, Много денег) 3.60

Упорядочь хаос — и получи удовольствие
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Версия:
3.60
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
FALCON GAMES
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 13:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 568 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Goods Puzzle: Sort Challenge™ — это яркая и расслабляющая головоломка, в которой вам предстоит навести порядок в полном беспорядке. Здесь сочетаются элементы сортировки и логики «три в ряд», но в необычном формате: полки, коробки, десятки предметов разных форм и цветов — и ваша задача разместить всё по своим местам так, чтобы всё выглядело идеально.


Каждый уровень бросает новый вызов: всё больше вещей, ограниченное пространство и неожиданные препятствия, влияющие на то, как и куда можно ставить объекты. Интуитивный, но затягивающий геймплей, визуальное разнообразие и постепенное усложнение делают игру идеальной как для коротких сессий, так и для настоящих марафонов. Подходит всем, кто любит наводить порядок и получать от этого искреннее удовольствие.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Игра в тройное соответствие (Мод, Много денег) v3.60 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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