Описание

Goods Puzzle: Sort Challenge™ — это яркая и расслабляющая головоломка, в которой вам предстоит навести порядок в полном беспорядке. Здесь сочетаются элементы сортировки и логики «три в ряд», но в необычном формате: полки, коробки, десятки предметов разных форм и цветов — и ваша задача разместить всё по своим местам так, чтобы всё выглядело идеально.





Каждый уровень бросает новый вызов: всё больше вещей, ограниченное пространство и неожиданные препятствия, влияющие на то, как и куда можно ставить объекты. Интуитивный, но затягивающий геймплей, визуальное разнообразие и постепенное усложнение делают игру идеальной как для коротких сессий, так и для настоящих марафонов. Подходит всем, кто любит наводить порядок и получать от этого искреннее удовольствие.