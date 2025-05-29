Описание

Block Hustle — это головоломка на внимательность и логику, где ты направляешь блоки к выходам соответствующего цвета. Каждые пять минут — новое поле, новые условия и ограничение по времени, которое не даст расслабиться. Некоторые блоки двигаются только в одну сторону, другие мешают друг другу — приходится продумывать ходы заранее, как в шахматах.





С каждым уровнем появляется всё больше препятствий: односторонние пути, ловушки, тайлы с эффектами. Время сокращается, и приходится решать быстро. Есть система уровней, подсказки, награды за скорость и ежедневные задания. Работает офлайн, без доната, всё открывается по ходу игры. Подойдёт, если хочешь размять мозги, но без занудства. В Block Hustle важно не просто двигать, а думать — и делать это быстро.