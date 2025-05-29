Block Hustle (Мод, Много денег) 21
Толкай блоки по цвету, избегай ловушек и успей расчистить поле до таймера
Block Hustle — это головоломка на внимательность и логику, где ты направляешь блоки к выходам соответствующего цвета. Каждые пять минут — новое поле, новые условия и ограничение по времени, которое не даст расслабиться. Некоторые блоки двигаются только в одну сторону, другие мешают друг другу — приходится продумывать ходы заранее, как в шахматах.
С каждым уровнем появляется всё больше препятствий: односторонние пути, ловушки, тайлы с эффектами. Время сокращается, и приходится решать быстро. Есть система уровней, подсказки, награды за скорость и ежедневные задания. Работает офлайн, без доната, всё открывается по ходу игры. Подойдёт, если хочешь размять мозги, но без занудства. В Block Hustle важно не просто двигать, а думать — и делать это быстро.
• Неограниченная внутриигровая валюта
• Неограниченные усилители всего
• Неограниченное здоровье
• Убрать рекламу
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.