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Block Hustle (Мод, Много денег)

Block Hustle (Мод, Много денег) 21

Толкай блоки по цвету, избегай ловушек и успей расчистить поле до таймера
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Версия:
21
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Onetap Global
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 22:32
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Block Hustle — это головоломка на внимательность и логику, где ты направляешь блоки к выходам соответствующего цвета. Каждые пять минут — новое поле, новые условия и ограничение по времени, которое не даст расслабиться. Некоторые блоки двигаются только в одну сторону, другие мешают друг другу — приходится продумывать ходы заранее, как в шахматах.


С каждым уровнем появляется всё больше препятствий: односторонние пути, ловушки, тайлы с эффектами. Время сокращается, и приходится решать быстро. Есть система уровней, подсказки, награды за скорость и ежедневные задания. Работает офлайн, без доната, всё открывается по ходу игры. Подойдёт, если хочешь размять мозги, но без занудства. В Block Hustle важно не просто двигать, а думать — и делать это быстро.


Информация о модах

• Неограниченная внутриигровая валюта

• Неограниченные усилители всего

• Неограниченное здоровье

• Убрать рекламу

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Block Hustle (Мод, Много денег) 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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