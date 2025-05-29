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Real BMX Racer Cycle Simulator

Real BMX Racer Cycle Simulator 1.0

Осваивай трюки, лавируй в потоке и выполняй задания на BMX, как профи
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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Startup Gaming
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 496 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Real BMX Racer Cycle Simulator — аркадный симулятор с акцентом на BMX‑трюки, уличные заезды и нестандартные миссии. Каждые пять минут ты выполняешь прыжки, балансируешь на перилах, объезжаешь трафик или доставляешь байки на время. Геймплей не сводится только к гонкам — в игре есть элементы парковки, акробатики и квестов с таймером, что держит в тонусе.


Доступны режимы карьеры и свободной езды, десятки уровней и задания на ловкость и реакцию. Велосипеды можно менять, трассы — от улиц до трюковых арен. Управление точное, камера не мешает, графика сочная. Есть прогресс, разблокировка новых зон, работает офлайн. Подойдёт и новичкам, и тем, кто любит BMX‑игры с вызовом. В Real BMX Racer важен ритм: нажал, прыгнул, удержал — и катишь, пока не слетишь.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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