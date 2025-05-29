Real BMX Racer Cycle Simulator 1.0
Осваивай трюки, лавируй в потоке и выполняй задания на BMX, как профи
Real BMX Racer Cycle Simulator — аркадный симулятор с акцентом на BMX‑трюки, уличные заезды и нестандартные миссии. Каждые пять минут ты выполняешь прыжки, балансируешь на перилах, объезжаешь трафик или доставляешь байки на время. Геймплей не сводится только к гонкам — в игре есть элементы парковки, акробатики и квестов с таймером, что держит в тонусе.
Доступны режимы карьеры и свободной езды, десятки уровней и задания на ловкость и реакцию. Велосипеды можно менять, трассы — от улиц до трюковых арен. Управление точное, камера не мешает, графика сочная. Есть прогресс, разблокировка новых зон, работает офлайн. Подойдёт и новичкам, и тем, кто любит BMX‑игры с вызовом. В Real BMX Racer важен ритм: нажал, прыгнул, удержал — и катишь, пока не слетишь.
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Установка
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Обычные
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