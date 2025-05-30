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Virtua Tennis Challenge (Мод, Много денег)

Virtua Tennis Challenge (Мод, Много денег) 2.0.0

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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SEGA
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 17:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 451 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
154
Скриншоты
Описание

Virtua Tennis Challenge — это захватывающая игра в теннис для мобильных устройств, предлагающая потрясающую 3D-графику, интуитивное тактическое управление и реалистичный игровой процесс. В этой игре вам предстоит столкнуться с соперниками со всего мира, выполняя резаные удары, свечи и крученые подачи. Вас ждут 50 игроков и 18 уникальных кортов, на которых вы сможете развивать свои навыки и совершенствовать собственный стиль игры, создавая возможность для мощных супер-ударов, которые оставят вашего противника в невыгодном положении.


Virtua Tennis Challenge — часть коллекции SEGA Forever Classic Games Collection, предлагающая игрокам наслаждаться классическими консольными играми на мобильных устройствах. Играйте бесплатно, исследуйте разнообразие игровых режимов, совершенствуйте свою технику на разных типах кортов и станьте настоящим мастером тенниса.


Информация о модах
  • Вы можете тратить деньги по своему усмотрению, их всегда достаточно и они не уменьшаются.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Virtua Tennis Challenge (Мод, Много денег) v2.0.0 MOD APK

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Скачать Virtua Tennis Challenge (Мод, Много денег) 451 Мб Ссылка 2 451 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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