Virtua Tennis Challenge (Мод, Много денег) 2.0.0
Virtua Tennis Challenge — это захватывающая игра в теннис для мобильных устройств, предлагающая потрясающую 3D-графику, интуитивное тактическое управление и реалистичный игровой процесс. В этой игре вам предстоит столкнуться с соперниками со всего мира, выполняя резаные удары, свечи и крученые подачи. Вас ждут 50 игроков и 18 уникальных кортов, на которых вы сможете развивать свои навыки и совершенствовать собственный стиль игры, создавая возможность для мощных супер-ударов, которые оставят вашего противника в невыгодном положении.
Virtua Tennis Challenge — часть коллекции SEGA Forever Classic Games Collection, предлагающая игрокам наслаждаться классическими консольными играми на мобильных устройствах. Играйте бесплатно, исследуйте разнообразие игровых режимов, совершенствуйте свою технику на разных типах кортов и станьте настоящим мастером тенниса.
- Вы можете тратить деньги по своему усмотрению, их всегда достаточно и они не уменьшаются.
Скачать Virtua Tennis Challenge (Мод, Много денег) v2.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.