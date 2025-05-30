Описание

Virtua Tennis Challenge — это захватывающая игра в теннис для мобильных устройств, предлагающая потрясающую 3D-графику, интуитивное тактическое управление и реалистичный игровой процесс. В этой игре вам предстоит столкнуться с соперниками со всего мира, выполняя резаные удары, свечи и крученые подачи. Вас ждут 50 игроков и 18 уникальных кортов, на которых вы сможете развивать свои навыки и совершенствовать собственный стиль игры, создавая возможность для мощных супер-ударов, которые оставят вашего противника в невыгодном положении.





Virtua Tennis Challenge — часть коллекции SEGA Forever Classic Games Collection, предлагающая игрокам наслаждаться классическими консольными играми на мобильных устройствах. Играйте бесплатно, исследуйте разнообразие игровых режимов, совершенствуйте свою технику на разных типах кортов и станьте настоящим мастером тенниса.