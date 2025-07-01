Звезда бокса: PvP "три в ряд" (Мод меню) v1.4.4
Бей кристаллами, строй комбо и забирай пояс чемпиона в онлайн-ринге
Звезда бокса: PvP "три в ряд" — мобильный ринг, где ты бьёшь соперника, передвигая драгоценные камни на сетке 6×8. Каждые пять секунд ловишь цепочку из трёх, заряжаешь перчатки и отправляешь хук прямо в счёт очков. Быстрее закроешь линию — сильнее удар и длиннее комбо. Пара взрывных кристаллов включает мега-удар, способный свалить оппонента одним свитом экрана. Таймер раунда тикает, а публика ревёт в ожидании нокаута.
Собирая трофеи, ты открываешь новые перчатки с уникальными скиллами: от ледяного джеба до огненного апперкота, а каждое улучшение повышает урон и добавляет защиту от контратак. Матчи идут в реальном времени 1×1; победы поднимают тебя в рейтинговой лиге, где еженедельные турниры дарят редкие скины и монеты. Спец-события «Комбо-фест» и «Нокаут без права на ошибку» проверят тактику, а финальный пояс ждёт того, кто не дрогнет — загляни в кристальный ринг и стань легендой!
- Меню модов
- Всегда твоя очередь
- Таймер заморозки
- Всегда открывайте Мега Удар.
Примечание:
Вы можете использовать мегаудар и сделать его всегда своим ходом и получить несколько хороших очков, а затем позволить противнику сделать свой ход, чтобы матч продолжался нормально.
Или заморозить время, нанести несколько мегаудар, а затем разморозить его, чтобы сделать ход.
Не заставляйте его всегда замораживаться/вашим ходом, иначе, даже с миллионом очков, игра не продолжится, вам придется позволить противнику сделать хотя бы 1 ход в каждом раунде.
Не забудьте выключить мегаудар, когда ход противника
. Если ваш ход не работает должным образом, просто используйте остальные читы с умом, и вы всегда победите.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.