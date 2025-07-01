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Всегда твоя очередь

Таймер заморозки

Всегда открывайте Мега Удар.

Примечание:

Вы можете использовать мегаудар и сделать его всегда своим ходом и получить несколько хороших очков, а затем позволить противнику сделать свой ход, чтобы матч продолжался нормально.

Или заморозить время, нанести несколько мегаудар, а затем разморозить его, чтобы сделать ход.

Не заставляйте его всегда замораживаться/вашим ходом, иначе, даже с миллионом очков, игра не продолжится, вам придется позволить противнику сделать хотя бы 1 ход в каждом раунде.

Не забудьте выключить мегаудар, когда ход противника

. Если ваш ход не работает должным образом, просто используйте остальные читы с умом, и вы всегда победите.