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Звезда бокса: PvP "три в ряд" (Мод меню)

Звезда бокса: PvP "три в ряд" (Мод меню) v1.4.4

Бей кристаллами, строй комбо и забирай пояс чемпиона в онлайн-ринге

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Версия:
1.4.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ThumbAge Co., Ltd.
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Вчера, 19:59
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18
Описание

Звезда бокса: PvP "три в ряд" — мобильный ринг, где ты бьёшь соперника, передвигая драгоценные камни на сетке 6×8. Каждые пять секунд ловишь цепочку из трёх, заряжаешь перчатки и отправляешь хук прямо в счёт очков. Быстрее закроешь линию — сильнее удар и длиннее комбо. Пара взрывных кристаллов включает мега-удар, способный свалить оппонента одним свитом экрана. Таймер раунда тикает, а публика ревёт в ожидании нокаута.


Собирая трофеи, ты открываешь новые перчатки с уникальными скиллами: от ледяного джеба до огненного апперкота, а каждое улучшение повышает урон и добавляет защиту от контратак. Матчи идут в реальном времени 1×1; победы поднимают тебя в рейтинговой лиге, где еженедельные турниры дарят редкие скины и монеты. Спец-события «Комбо-фест» и «Нокаут без права на ошибку» проверят тактику, а финальный пояс ждёт того, кто не дрогнет — загляни в кристальный ринг и стань легендой!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Всегда твоя очередь
  • Таймер заморозки
  • Всегда открывайте Мега Удар.

Примечание:

Вы можете использовать мегаудар и сделать его всегда своим ходом и получить несколько хороших очков, а затем позволить противнику сделать свой ход, чтобы матч продолжался нормально.

Или заморозить время, нанести несколько мегаудар, а затем разморозить его, чтобы сделать ход.

Не заставляйте его всегда замораживаться/вашим ходом, иначе, даже с миллионом очков, игра не продолжится, вам придется позволить противнику сделать хотя бы 1 ход в каждом раунде.

Не забудьте выключить мегаудар, когда ход противника

. Если ваш ход не работает должным образом, просто используйте остальные читы с умом, и вы всегда победите.

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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