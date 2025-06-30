Описание

Abalone® — настольная стратегия на гексагональном поле, где по 14 чёрных и белых шариков сходятся в дуэли разума. Каждые пять минут ты выстраиваешь тройку в линию, толкаешь её вперёд и пытаешься сдвинуть фигуры соперника к краю, пока сам прикрываешь тылы. Суть проста: численным перевесом можно вытеснить чужие шары, равной силой — нет; но уже через пару ходов мозг щёлкает, просчитывая диагонали и углы. Сколько шаров оппонента ты вышвырнешь за борт, прежде чем он поймает твою фалангу?





Внутри ждут партии против ИИ пяти уровней, асинхронный PvP и десятки задач из мировых турниров. Победы пополняют рейтинг, открывают темы досок и наборы шаров, а статистика ходов показывает, где ты промахнулся. Выдавливание на грани тренирует пространственное мышление, гибкие комбинации трёх–шести шаров учат планировать на три хода вперёд. Готов испытать тактику? Сыграй — и докажи, что можешь опередить соперника мыслью и движением.