Abalone® (полная версия) v1.0.0
Замани соперника в ловушку и вытолкни его шарики за край гекса поля
Abalone® — настольная стратегия на гексагональном поле, где по 14 чёрных и белых шариков сходятся в дуэли разума. Каждые пять минут ты выстраиваешь тройку в линию, толкаешь её вперёд и пытаешься сдвинуть фигуры соперника к краю, пока сам прикрываешь тылы. Суть проста: численным перевесом можно вытеснить чужие шары, равной силой — нет; но уже через пару ходов мозг щёлкает, просчитывая диагонали и углы. Сколько шаров оппонента ты вышвырнешь за борт, прежде чем он поймает твою фалангу?
Внутри ждут партии против ИИ пяти уровней, асинхронный PvP и десятки задач из мировых турниров. Победы пополняют рейтинг, открывают темы досок и наборы шаров, а статистика ходов показывает, где ты промахнулся. Выдавливание на грани тренирует пространственное мышление, гибкие комбинации трёх–шести шаров учат планировать на три хода вперёд. Готов испытать тактику? Сыграй — и докажи, что можешь опередить соперника мыслью и движением.
Полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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