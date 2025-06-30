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Abalone® (полная версия)

Abalone® (полная версия) v1.0.0

Замани соперника в ловушку и вытолкни его шарики за край гекса поля

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Plug In Digital
Категория:
Настольные / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12
Описание

Abalone® — настольная стратегия на гексагональном поле, где по 14 чёрных и белых шариков сходятся в дуэли разума. Каждые пять минут ты выстраиваешь тройку в линию, толкаешь её вперёд и пытаешься сдвинуть фигуры соперника к краю, пока сам прикрываешь тылы. Суть проста: численным перевесом можно вытеснить чужие шары, равной силой — нет; но уже через пару ходов мозг щёлкает, просчитывая диагонали и углы. Сколько шаров оппонента ты вышвырнешь за борт, прежде чем он поймает твою фалангу?


Внутри ждут партии против ИИ пяти уровней, асинхронный PvP и десятки задач из мировых турниров. Победы пополняют рейтинг, открывают темы досок и наборы шаров, а статистика ходов показывает, где ты промахнулся. Выдавливание на грани тренирует пространственное мышление, гибкие комбинации трёх–шести шаров учат планировать на три хода вперёд. Готов испытать тактику? Сыграй — и докажи, что можешь опередить соперника мыслью и движением.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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