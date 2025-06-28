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Kingdomino (Мод, Unlocked)

Kingdomino (Мод, Unlocked) v1.0.4013

Строй своё королевство плитка за плиткой, опережая ловких соперников

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Версия:
1.0.4013
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Meeple Corp
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 244 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Kingdomino — настольная стратегия, где средневековые луга, леса и озёра раскладываются домино-плитками прямо у тебя на столе. Каждые пять минут ты выбираешь новую двойную фишку из общего рынка, кладёшь её к замку, стараясь состыковать типы земель и пометить короны. Чем длиннее цепь, тем щедрее очки, но сильная плитка отправит тебя ходить последним в следующем раунде. Риски растут, соперники дышат в затылок — и поле меняется быстрее, чем ты успеваешь планировать.


Оценить тактические выборы помогут 48 уникальных домино, четыре уровня сложности для ИИ и режим дуэли на одном экране: бери короны под контроль, блокируй нужные земли врагу и собирай длиннющие монокоролевства. Адаптивный ИИ учится на твоих ходах, так что каждая партия — новая головоломка. Счётчик достижений следит за сериями побед, а быстрая партия заканчивается за 15 минут — идеальный формат «ещё одной игры». Проверь смекалку и докажи, что твоё королевство заслуживает корону!


Информация о модах

Игра разблокирована

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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