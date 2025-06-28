Kingdomino (Мод, Unlocked) v1.0.4013
Строй своё королевство плитка за плиткой, опережая ловких соперников
Kingdomino — настольная стратегия, где средневековые луга, леса и озёра раскладываются домино-плитками прямо у тебя на столе. Каждые пять минут ты выбираешь новую двойную фишку из общего рынка, кладёшь её к замку, стараясь состыковать типы земель и пометить короны. Чем длиннее цепь, тем щедрее очки, но сильная плитка отправит тебя ходить последним в следующем раунде. Риски растут, соперники дышат в затылок — и поле меняется быстрее, чем ты успеваешь планировать.
Оценить тактические выборы помогут 48 уникальных домино, четыре уровня сложности для ИИ и режим дуэли на одном экране: бери короны под контроль, блокируй нужные земли врагу и собирай длиннющие монокоролевства. Адаптивный ИИ учится на твоих ходах, так что каждая партия — новая головоломка. Счётчик достижений следит за сериями побед, а быстрая партия заканчивается за 15 минут — идеальный формат «ещё одной игры». Проверь смекалку и докажи, что твоё королевство заслуживает корону!
Игра разблокирована
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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