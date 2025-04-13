Описание

Merge City 3D — это уютная головоломка, в которой ты превращаешь пустое игровое поле в процветающий мегаполис. Здесь не нужны башенные краны или бригады рабочих — только твоё стратегическое мышление и умение правильно размещать блоки.





Каждое здание, которое ты ставишь, влияет на развитие города. Соединяй одинаковые постройки, наблюдай, как они превращаются в более крупные, увеличивай население и открывай новые уровни. Главное — грамотно использовать пространство и не допустить хаоса на карте. Чем дальше — тем сложнее, но и интереснее. Merge City 3D — это идеальное сочетание расслабляющего геймплея и тактических решений. Построишь ли ты город, которым можно гордиться? Всё зависит от тебя.