Версия:
0.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Udo Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 02:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Merge City 3D — это уютная головоломка, в которой ты превращаешь пустое игровое поле в процветающий мегаполис. Здесь не нужны башенные краны или бригады рабочих — только твоё стратегическое мышление и умение правильно размещать блоки.
Каждое здание, которое ты ставишь, влияет на развитие города. Соединяй одинаковые постройки, наблюдай, как они превращаются в более крупные, увеличивай население и открывай новые уровни. Главное — грамотно использовать пространство и не допустить хаоса на карте. Чем дальше — тем сложнее, но и интереснее. Merge City 3D — это идеальное сочетание расслабляющего геймплея и тактических решений. Построишь ли ты город, которым можно гордиться? Всё зависит от тебя.
Информация о модах
- Меню модов
- Денежный мультипликатор
- Множитель ключей
- Удалить рекламу
Показать полностью
Скачать Merge City 3D (Мод меню) v0.4 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer