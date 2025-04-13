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Merge City 3D (Мод меню)

Merge City 3D 0.4

Мод меню

Построй город мечты — блок за блоком, шаг за шагом
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Версия:
0.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Udo Games
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Merge City 3D — это уютная головоломка, в которой ты превращаешь пустое игровое поле в процветающий мегаполис. Здесь не нужны башенные краны или бригады рабочих — только твоё стратегическое мышление и умение правильно размещать блоки.


Каждое здание, которое ты ставишь, влияет на развитие города. Соединяй одинаковые постройки, наблюдай, как они превращаются в более крупные, увеличивай население и открывай новые уровни. Главное — грамотно использовать пространство и не допустить хаоса на карте. Чем дальше — тем сложнее, но и интереснее. Merge City 3D — это идеальное сочетание расслабляющего геймплея и тактических решений. Построишь ли ты город, которым можно гордиться? Всё зависит от тебя.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Денежный мультипликатор
  • Множитель ключей
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Merge City 3D (Мод меню) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

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