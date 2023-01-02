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Dicast: Rules of Chaos (Мод меню)

Dicast: Rules of Chaos (Мод меню) 8.2.0

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Версия:
8.2.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BSS COMPANY
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 442 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
292
Скриншоты
Описание

Dicast: Rules of Chaos — это захватывающая RPG-стратегия, которая бросает вызов вашему мастерству управления хаосом, готовым разразиться в любой момент. В этой игре вам предстоит пройти через серию испытаний, испытывающих не только ваши тактические навыки, но и психологическую устойчивость. Объединяйте источники энергии различных героев, чтобы активировать уникальные способности и получить особую поддержку в борьбе с надвигающимся хаосом. Dicast: Rules of Chaos предлагает гармоничное сочетание современного мира с уникальными элементами RPG, создавая неповторимый игровой опыт, который погружает вас в динамичную и напряженную атмосферу.


Выбирайте разнообразных героев, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и возможностями, чтобы подготовиться к предстоящей битве. Развивайте их способности и улучшайте мощь, создавая идеальную команду для противостояния силам хаоса. Собирайте мощные карты, которые помогут восполнить недостающую энергию и усилить вашу стратегию. Dicast: Rules of Chaos предоставляет обширные возможности для кастомизации и тактического планирования, позволяя вам адаптироваться к любым ситуациям и вести своих героев к победе. Погрузитесь в мир, где каждая ваша стратегия и выбор влияют на исход битвы, и докажите, что именно вы способны контролировать хаос!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Dicast: Rules of Chaos (Мод меню) 442 Мб Ссылка 2 442 Мб

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