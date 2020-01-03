android-1.ru / Игры / Настольные / Vita Mahjong (Мод меню)
Vita Mahjong (Мод меню)

Vita Mahjong (Мод меню) 2.20.0

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.20.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Vita Studio.
Категория:
Настольные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
320
Скриншоты
Описание

Vita Mahjong — это эксклюзивный пасьянс, специально разработанный для пожилых людей, объединяющий инновации и классический геймплей для создания максимально комфортного и приятного игрового опыта. В этой игре вы найдете большие плитки и удобный интерфейс, адаптированный для планшетов и мобильных телефонов всех размеров и форм. Такой дизайн позволяет легко рассматривать и перемещать плитки, снижая нагрузку на зрение и обеспечивая удобство использования. Vita Mahjong предлагает различные режимы игры, включая классический пасьянс и специальные задания, что делает процесс игры разнообразным и увлекательным.


Наша цель — обеспечить расслабляющий и одновременно стимулирующий игровой процесс, ориентированный на потребности пожилых людей. В Vita Mahjong предусмотрены дополнительные функции, такие как подсказки, возможность сохранения прогресса и настройки внешнего вида плиток и фона, что позволяет каждому игроку адаптировать игру под свои предпочтения. Игра также включает в себя успокаивающую музыку и звуковые эффекты, создавая атмосферу умиротворения и концентрации. Vita Mahjong — идеальный выбор для тех, кто ищет способ поддерживать когнитивные способности, расслабляться и наслаждаться классическим развлечением в современном исполнении.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные подсказки
  • Неограниченное количество перетасовок
  • Неограниченная отмена
  • Скорость игры
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Vita Mahjong (Мод меню) v2.20.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Vita Mahjong (Мод меню) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
SUPERSTAR STARSHIP (Мод меню)
SUPERSTAR STARSHIP (Мод меню)
Version: 3.21.0
SUPERSTAR THE BOYZ (Мод меню)
SUPERSTAR THE BOYZ (Мод меню)
Version: 3.20.1
SUPERSTAR ATEEZ (Мод меню)
SUPERSTAR ATEEZ (Мод меню)
Version: 3.21.2
Dinosaur Hunter: Hunting Games (Мод, Много денег)
Dinosaur Hunter: Hunting Games (Мод, Много денег)
Version: 1.9.5
Little Kitty Big Adventures (Мод, Без рекламы)
Little Kitty Big Adventures (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1.1
Bicycle Extreme Rider 3D (Мод, Много денег)
Bicycle Extreme Rider 3D (Мод, Много денег)
Version: 2.1
Capybara Go! (Мод, Без рекламы)
Capybara Go! (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.1
Rise of Arks: Raft Survival (Мод, Без рекламы)
Rise of Arks: Raft Survival (Мод, Без рекламы)
Version: 1.30.2

Отзывы о Vita Mahjong (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив