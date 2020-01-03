Описание

Vita Mahjong — это эксклюзивный пасьянс, специально разработанный для пожилых людей, объединяющий инновации и классический геймплей для создания максимально комфортного и приятного игрового опыта. В этой игре вы найдете большие плитки и удобный интерфейс, адаптированный для планшетов и мобильных телефонов всех размеров и форм. Такой дизайн позволяет легко рассматривать и перемещать плитки, снижая нагрузку на зрение и обеспечивая удобство использования. Vita Mahjong предлагает различные режимы игры, включая классический пасьянс и специальные задания, что делает процесс игры разнообразным и увлекательным.





Наша цель — обеспечить расслабляющий и одновременно стимулирующий игровой процесс, ориентированный на потребности пожилых людей. В Vita Mahjong предусмотрены дополнительные функции, такие как подсказки, возможность сохранения прогресса и настройки внешнего вида плиток и фона, что позволяет каждому игроку адаптировать игру под свои предпочтения. Игра также включает в себя успокаивающую музыку и звуковые эффекты, создавая атмосферу умиротворения и концентрации. Vita Mahjong — идеальный выбор для тех, кто ищет способ поддерживать когнитивные способности, расслабляться и наслаждаться классическим развлечением в современном исполнении.