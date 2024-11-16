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Capybara Go! (Мод, Без рекламы)

Capybara Go! (Мод, Без рекламы) 1.1.1

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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Habby
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 222 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
173
Скриншоты
Описание

Capybara Go — это уникальная приключенческая игра, которая позволяет вам не просто стать капибарой, а прожить её лучшую жизнь! Погрузитесь в мир, полный обширных ландшафтов, где вас ждут густые леса, таинственные подземелья и множество неожиданных сюрпризов. В ходе вашего путешествия вы будете встречать необычных персонажей и объединяться с пушистыми, пернатыми и фантастическими друзьями, которые помогут вам преодолевать любые преграды и раскрывать скрытые тайны этого волшебного мира.


В Capybara Go вам предстоит использовать свою смекалку и навыки для навигации по диким местам, собирая ценные ресурсы и раскрывая секреты на пути. Исследуйте разнообразные локации, решайте увлекательные головоломки и улучшайте способности своего персонажа, чтобы справляться с новыми вызовами. Благодаря красочной графике, интуитивному управлению и захватывающему геймплею, Capybara Go предлагает массу удовольствия и незабываемых приключений для игроков всех возрастов. Приготовьтесь к увлекательным путешествиям и новым открытиям в этом чарующем мире капибар!


Информация о модах

Вход в игру и нажатие на рекламу для получения вознаграждений за рекламу без необходимости ее просмотра, а также вход в игру для получения большого количества валюты. 

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Capybara Go! (Мод, Без рекламы) v1.1.1 MOD APK

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Скачать Capybara Go! (Мод, Без рекламы) 222 Мб Ссылка 2 222 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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