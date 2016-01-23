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Подземелье & Pixel Герой (Мод, много денег)

Подземелье & Pixel Герой 12.4.8

Много денег
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Версия:
12.4.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 950
Скриншоты
Описание

Dungeon & Pixel Hero — это захватывающая игра в жанре файтинга с открытым миром и красочной 3D-графикой, которая предлагает множество уникальных персонажей и классический игровой процесс, сохраняя при этом динамичность и напряжение игры. Вас ждут увлекательные истории и мощные враги, которые защищают таинственные ворота по всему огромному миру.


Вам предстоит отправиться в эпические приключения, исследуя разнообразные локации и сражаясь с мощными противниками. В ходе игры вы сможете развивать своего героя, открывать новые навыки и обмундирование, чтобы стать ещё сильнее. Встречайте различных персонажей, которые помогут вам на вашем пути, и преодолевайте различные испытания, чтобы раскрыть все тайны и силы, скрывающиеся в этом мире.


Dungeon & Pixel Hero предлагает вам захватывающий и замечательный боевой опыт, где вы будете использовать свои навыки, тактику и рефлексы, чтобы одолеть сильнейших противников. Проявите мастерство в боях, соберите лут и покорите самые опасные подземелья. Вас ждет непрерывное действие и возможность стать настоящим героем в этом пиксельном мире. Приготовьтесь к захватывающему приключению и проникнитесь атмосферой Dungeon & Pixel Hero, где вас ожидает множество увлекательных моментов и незабываемых боевых сражений.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • One Hit Kill (включить перед битвой)
  • Завершающий этап с высокой наградой в золоте
  • Конечная стадия награды за высокие драгоценные камни

МОД 2

  • НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
  • БЮДЖЕТНЫЙ
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ — означает, что некоторые предметы можно купить по цене 1.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: Много денег, Пиксельная

Скачать Подземелье & Pixel Герой (Мод, много денег) v12.4.8 MOD APK

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MOD V1 28 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 28 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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