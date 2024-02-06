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Pixel Blade Arena - RPG в режиме ожидания (Мод, Режим бога)

Pixel Blade Arena - RPG в режиме ожидания (Мод, Режим бога) 2.4.0

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Версия:
2.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 799
Скриншоты
Описание

Pixel Blade Revolution — RPG — это захватывающая ролевая игра, предназначенная для опытных бойцов, которые готовы вступить в эпические сражения в захватывающих 3D-сценах. Игрокам предоставляется возможность принять участие в различных соревнованиях и турнирах, используя разнообразные стили боя.


Одним из главных преимуществ игры является способность системы супергероев и оружия создавать увлекательные ситуации как в наступательной, так и в оборонительной борьбе. Вам предстоит освоить различные навыки и умения, чтобы преуспеть в битвах и победить мощных противников. Pixel Blade Revolution предлагает широкий выбор персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем игры. Вы сможете развивать своего героя, улучшать его снаряжение и приобретать новые навыки, чтобы стать еще более сильным и эффективным бойцом.


Погрузитесь в мир Pixel Blade Revolution, исследуйте захватывающие локации, сражайтесь с противниками и докажите свою силу в захватывающих сражениях. Эта игра будет вызывать вашу стратегическую мысль и тестировать ваши боевые навыки в непрерывном противостоянии.


Информация о модах
  • Режим бога
  • Урон высокого навыка
  • Без рекламы
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 Теги темы: Режим бога, Без рекламы

Скачать Pixel Blade Arena - RPG в режиме ожидания (Мод, Режим бога) v2.4.0 MOD APK

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Скачать Pixel Blade Arena - RPG в режиме ожидания (Мод, Режим бога) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Pixel Blade Arena - RPG в режиме ожидания (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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Гость Андрей
Гость Андрей 7 июня 2023 10:22
Почему, какое бы оружие я не одел, орон одна единица?
+4
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