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Motor Tour: симулятор мотоцикла, мир байков (Мод, Бесплатные покупки)

Motor Tour: симулятор мотоцикла, мир байков (Мод, Бесплатные покупки) 2.1.5

Соревнуйтесь с игроками по всему миру в PVP и модернизируйте свои байки
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Версия:
2.1.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wolves Interactive
Категория:
Гонки / Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 597
Скриншоты
Описание

Motor Tour: симулятор мотоцикла, мир байков - Это новый симулятор мотоциклов и езды на байках. Встречайте интересный симулятор с красивыми графическими эффектами и плавным управлением. Проходите десятки увлекательных миссий, обгоняйте на высокой скорости других участников дорожного движения. Кроме того, игра имеет возможность участвовать в гонках с игроками со всего мира в режиме PVP, примите участие во многопользовательских гонках на самых мощных байках.


Бросайте вызов другими игрокам и забирайте свой выигрыш. Или можете выполнять командные миссии онлайн. Вы можете модернизировать любой мотоцикл, делать его быстрее или красивее, соберите лучшую коллекцию мотоциклов.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бесплатные покупки за деньги и золото
  • Все машины открыты

(Вы не можете модернизировать автомобили, выключите мод, если хотите модернизировать машину)

ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.

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 Теги темы: Бесплатные покупки, Unlocked

Скачать Motor Tour: симулятор мотоцикла, мир байков (Мод, Бесплатные покупки) v2.1.5 MOD APK

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Скачать Motor Tour: симулятор мотоцикла, мир байков (Мод, Бесплатные покупки) 132 Мб Ссылка 2 132 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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