Motor Tour: симулятор мотоцикла, мир байков (Мод, Бесплатные покупки) 2.1.5
Соревнуйтесь с игроками по всему миру в PVP и модернизируйте свои байки
Motor Tour: симулятор мотоцикла, мир байков - Это новый симулятор мотоциклов и езды на байках. Встречайте интересный симулятор с красивыми графическими эффектами и плавным управлением. Проходите десятки увлекательных миссий, обгоняйте на высокой скорости других участников дорожного движения. Кроме того, игра имеет возможность участвовать в гонках с игроками со всего мира в режиме PVP, примите участие во многопользовательских гонках на самых мощных байках.
Бросайте вызов другими игрокам и забирайте свой выигрыш. Или можете выполнять командные миссии онлайн. Вы можете модернизировать любой мотоцикл, делать его быстрее или красивее, соберите лучшую коллекцию мотоциклов.
- МЕНЮ МОД
- Бесплатные покупки за деньги и золото
- Все машины открыты
(Вы не можете модернизировать автомобили, выключите мод, если хотите модернизировать машину)
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.
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