Описание

Motor Tour: симулятор мотоцикла, мир байков - Это новый симулятор мотоциклов и езды на байках. Встречайте интересный симулятор с красивыми графическими эффектами и плавным управлением. Проходите десятки увлекательных миссий, обгоняйте на высокой скорости других участников дорожного движения. Кроме того, игра имеет возможность участвовать в гонках с игроками со всего мира в режиме PVP, примите участие во многопользовательских гонках на самых мощных байках.





Бросайте вызов другими игрокам и забирайте свой выигрыш. Или можете выполнять командные миссии онлайн. Вы можете модернизировать любой мотоцикл, делать его быстрее или красивее, соберите лучшую коллекцию мотоциклов.