Описание

Drive for Speed: Simulator (Мод, Unlocked) - Катайтесь по городу, который наполнен препятствиями. Проходите различные миссии, постарайтесь заработать как можно больше денег, пока есть время. Что-бы проходить задания ещё быстрее - купите новые автомобили на заработанные деньги, тогда вы сможете выполнять миссии быстро.





Кроме выполнения бесчисленного количества заданий, здесь есть и свободный режим езды. Используйте свободную поездку в своих целях, исследуйте огромный город. Или катайтесь по улицам и проводите время с удовольствием.

В игре более 20+ красивых автомобилей, вы сможете их открыть проходя задачи или покупая.

Кроме покупок транспорта, вы сможете модернизировать любую машину, придать ей уникальный дизайн.