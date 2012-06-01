Версия:
1.32.06
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Play365
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 466
Описание
Drive for Speed: Simulator (Мод, Unlocked) - Катайтесь по городу, который наполнен препятствиями. Проходите различные миссии, постарайтесь заработать как можно больше денег, пока есть время. Что-бы проходить задания ещё быстрее - купите новые автомобили на заработанные деньги, тогда вы сможете выполнять миссии быстро.
Кроме выполнения бесчисленного количества заданий, здесь есть и свободный режим езды. Используйте свободную поездку в своих целях, исследуйте огромный город. Или катайтесь по улицам и проводите время с удовольствием.
В игре более 20+ красивых автомобилей, вы сможете их открыть проходя задачи или покупая.
Кроме покупок транспорта, вы сможете модернизировать любую машину, придать ей уникальный дизайн.
Информация о модах
- Много денег
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Скачать Drive for Speed: Simulator (Мод, Unlocked) v1.32.06 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer