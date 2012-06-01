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Drive for Speed: Simulator (Мод, Unlocked)

Drive for Speed: Simulator (Мод, Unlocked) 1.32.06

UnlockedАвтомобили
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Версия:
1.32.06
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Play365
Категория:
Гонки / Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 466
Скриншоты
Описание

Drive for Speed: Simulator (Мод, Unlocked) - Катайтесь по городу, который наполнен препятствиями. Проходите различные миссии, постарайтесь заработать как можно больше денег, пока есть время. Что-бы проходить задания ещё быстрее - купите новые автомобили на заработанные деньги, тогда вы сможете выполнять миссии быстро.


Кроме выполнения бесчисленного количества заданий, здесь есть и свободный режим езды. Используйте свободную поездку в своих целях, исследуйте огромный город. Или катайтесь по улицам и проводите время с удовольствием.

В игре более 20+ красивых автомобилей, вы сможете их открыть проходя задачи или покупая.

Кроме покупок транспорта, вы сможете модернизировать любую машину, придать ей уникальный дизайн.


Информация о модах
  • Много денег
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Игра входит в подборки:
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Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Автомобили, Unlocked

Скачать Drive for Speed: Simulator (Мод, Unlocked) v1.32.06 MOD APK

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Скачать Drive for Speed: Simulator (Мод, Unlocked) 122 Мб Ссылка 2 122 Мб

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