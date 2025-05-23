Evertech Sandbox (Встроенный кэш) 7.5.1637
Evertech Sandbox (Встроенный кэш) - Песочница, в которой вы сможете построить из блоков удивительные механизмы. Здесь вы сможете найти реактивные турбины, большие или маленькие колёса, самые разнообразные блоки, вы сможете построить что угодно.
Постройте лифт, машины, камаз, поезд, самолёт, вертолёт, ракету. Вообще можете построить совершенно любой объект или средство передвижения, потом можно испытать своё строение в симуляции.
Сохраняйте готовые работы, делитесь своими постройками с друзьями в социальных сетях или скриншотами.
Разблокируемые главы и реквизиты без рекламы.
Скачать Evertech Sandbox (Встроенный кэш) v7.5.1637 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.