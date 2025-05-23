Описание

Evertech Sandbox (Встроенный кэш) - Песочница, в которой вы сможете построить из блоков удивительные механизмы. Здесь вы сможете найти реактивные турбины, большие или маленькие колёса, самые разнообразные блоки, вы сможете построить что угодно.

Постройте лифт, машины, камаз, поезд, самолёт, вертолёт, ракету. Вообще можете построить совершенно любой объект или средство передвижения, потом можно испытать своё строение в симуляции.

Сохраняйте готовые работы, делитесь своими постройками с друзьями в социальных сетях или скриншотами.