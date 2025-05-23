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Evertech Sandbox (Встроенный кэш)

Evertech Sandbox (Встроенный кэш) 7.5.1637

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Версия:
7.5.1637
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Vitaly Sumin
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 007
Скриншоты
Описание

Evertech Sandbox (Встроенный кэш) - Песочница, в которой вы сможете построить из блоков удивительные механизмы. Здесь вы сможете найти реактивные турбины, большие или маленькие колёса, самые разнообразные блоки, вы сможете построить что угодно.

Постройте лифт, машины, камаз, поезд, самолёт, вертолёт, ракету. Вообще можете построить совершенно любой объект или средство передвижения, потом можно испытать своё строение в симуляции.

Сохраняйте готовые работы, делитесь своими постройками с друзьями в социальных сетях или скриншотами.


Информация о модах

Разблокируемые главы и реквизиты без рекламы.

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 Теги темы: фермы, Встроенный кэш

Скачать Evertech Sandbox (Встроенный кэш) v7.5.1637 MOD APK

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Скачать Evertech Sandbox (Встроенный кэш) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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