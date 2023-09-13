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Fluvsies - A Fluff to Luv (Мод, Много денег)

Fluvsies - A Fluff to Luv (Мод, Много денег) 1.0.1012

143
19
Скачать (166 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
TutoTOONS
Версия:
1.0.1012
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 166 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
143
Комментарии:
2
Просмотров:
16 392

Fluvsies - A Fluff to Luv - Отличная развлекательная игра для детей, выращивайте маленьких питомцев под названием Fluvsies. После их появления на свет, вам необходимо начать заботится о них, кормить и ухаживать. Играйте вместе со своими маленькими друзьями в Мини-игры, кроме этого можно поиграть с игрушками.


Соберите все виды Флюви, всего есть 18+ разновидностей, каждый питомец будет уникальным, но все они любят конфеты и магию. Вы сможете попробовать вывести очень редкий вид Rainbow Fairy Unikitty, сможете ли вы собрать всех?


Скриншоты

Информация о модах
  • При покупке монет будет много;
  • Вы можете получать бесплатные материалы, не просматривая рекламу.
 Теги темы: Для детей, Много денег

Скачать Fluvsies - A Fluff to Luv (Мод, Много денег) 1.0.1012 взлом

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Скачать Fluvsies - A Fluff to Luv (Мод, Много денег)
166 Мб
Ссылка 2
166 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Fluvsies - A Fluff to Luv (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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lika26
lika26 29 января 2024 17:38
Игра тупо вылетает
0
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Гость Дарья
Гость Дарья 25 декабря 2022 20:16
Не скачивается☹️
+3
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