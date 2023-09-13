Fluvsies - A Fluff to Luv - Отличная развлекательная игра для детей, выращивайте маленьких питомцев под названием Fluvsies. После их появления на свет, вам необходимо начать заботится о них, кормить и ухаживать. Играйте вместе со своими маленькими друзьями в Мини-игры, кроме этого можно поиграть с игрушками.





Соберите все виды Флюви, всего есть 18+ разновидностей, каждый питомец будет уникальным, но все они любят конфеты и магию. Вы сможете попробовать вывести очень редкий вид Rainbow Fairy Unikitty, сможете ли вы собрать всех?