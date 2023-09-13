Fluvsies - A Fluff to Luv (Мод, Много денег) 1.0.1012
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
TutoTOONS
Версия:
1.0.1012
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
143
Комментарии:
2
Просмотров:
16 392
Fluvsies - A Fluff to Luv - Отличная развлекательная игра для детей, выращивайте маленьких питомцев под названием Fluvsies. После их появления на свет, вам необходимо начать заботится о них, кормить и ухаживать. Играйте вместе со своими маленькими друзьями в Мини-игры, кроме этого можно поиграть с игрушками.
Соберите все виды Флюви, всего есть 18+ разновидностей, каждый питомец будет уникальным, но все они любят конфеты и магию. Вы сможете попробовать вывести очень редкий вид Rainbow Fairy Unikitty, сможете ли вы собрать всех?
Информация о модах
- При покупке монет будет много;
- Вы можете получать бесплатные материалы, не просматривая рекламу.
Скачать Fluvsies - A Fluff to Luv (Мод, Много денег) 1.0.1012 взлом
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