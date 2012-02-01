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Brain Test: Хитрые Головоломки (Мод, Бесплатные подсказки/без рекламы)

Brain Test: Хитрые Головоломки (Мод, Бесплатные подсказки/без рекламы) 2.750.0

47
10
Скачать (79 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Unico Studio
Версия:
2.750.0
Категория:
Аркады / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 79 Мб
id приложения:
com.unicostudio.braintest
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
47
Комментарии:
0
Просмотров:
14 265

Brain Test: Tricky Puzzles - это увлекательная казуальная мобильная игра, которая обязательно понравится тем, кто ищет умственные вызовы и развлечения в свободное время. Эта игра разработана теми же творцами, которые создали известные Happy Glass и Pocket World 3D, и она обеспечивает высокий уровень увлекательности и интриги для пользователей устройств Android.


Brain Test: Tricky Puzzles предлагает игрокам широкий спектр сложных головоломок и загадок, которые потребуют тщательного размышления и логического мышления для их решения. Это отличное упражнение для ума, которое позволяет вам развивать свои интеллектуальные способности, решая разнообразные задачи.


Особенности игры включают в себя увлекательный игровой процесс, забавные персонажи и интересные сюжетные линии. Brain Test: Tricky Puzzles подарит вам часы удовольствия, позволяя одновременно развивать свой ум и наслаждаться креативными заданиями.



Скриншоты

Информация о модах
  • Разблокированы все уровни
  • Неограниченный намек
  • Реклама удалена
 Теги темы: Логические, Бесплатные покупки, Без рекламы

Скачать Brain Test: Хитрые Головоломки (Мод, Бесплатные подсказки/без рекламы) 2.750.0 взлом

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Скачать Brain Test: Хитрые Головоломки (Мод, Бесплатные подсказки/без рекламы)
79 Мб
Ссылка 2
79 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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