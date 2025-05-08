android-1.ru / Игры / Аркады / DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы)
DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы)

DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы) 1.2.47

2
1
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.2.47
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Категория:
Аркады / Головоломки
Обновлено:
Вчера, 23:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 565
Скриншоты
Описание

DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы) - Весёлая головоломка, которая способна освежить ваш мозг. Проходите множество интересных и красочных уровней, в которых вашей задачей станет: нарисовать решение представленной головоломки. Вас ждёт широкий спектр загадок для того что-бы вы смогли нарисовать решение.


Игра сочетает в себе рисование и интересные головоломки, подойдёт для всех возрастов, здесь вас ждёт много веселья и головоломок.

Ваш палец станет карандашом, постарайтесь изобразить ответ предельно чётко, тогда вы сможете пройти на следующий уровень.


Информация о модах

Убрана загрузка рекламы.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы) v1.2.47 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы) 190 Мб Ссылка 2 190 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Вторжение в галактику: космический шутер (Мод, Много денег)
Вторжение в галактику: космический шутер (Мод, Много денег)
Version: 2.9.45
1945 Аркада Самолеты Стрелялки (Мод, Много денег)
1945 Аркада Самолеты Стрелялки (Мод, Много денег)
Version: 14.34
Empire Building 3D (Мод, Много денег/без рекламы)
Empire Building 3D (Мод, Много денег/без рекламы)
Version: 5.4
City Fighter vs Street Gang (Мод, Много денег)
City Fighter vs Street Gang (Мод, Много денег)
Version: 3.4.5
200 DAYS Zombie Apocalypse (Мод, Большие награды)
200 DAYS Zombie Apocalypse (Мод, Большие награды)
Version: 1.1.17
EverMerge (Мод, Много ресурсов)
EverMerge (Мод, Много ресурсов)
Version: 1.61.2
Car Parking and Driving Simulator (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)
Car Parking and Driving Simulator (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)
Version: 4.3
Симулятор Паркура 3D (Мод, Без рекламы)
Симулятор Паркура 3D (Мод, Без рекламы)
Version: 3.7.1

Отзывы о DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив