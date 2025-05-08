DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы) 1.2.47
DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы) - Весёлая головоломка, которая способна освежить ваш мозг. Проходите множество интересных и красочных уровней, в которых вашей задачей станет: нарисовать решение представленной головоломки. Вас ждёт широкий спектр загадок для того что-бы вы смогли нарисовать решение.
Игра сочетает в себе рисование и интересные головоломки, подойдёт для всех возрастов, здесь вас ждёт много веселья и головоломок.
Ваш палец станет карандашом, постарайтесь изобразить ответ предельно чётко, тогда вы сможете пройти на следующий уровень.
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Скачать DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы) v1.2.47 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.