Описание

DOP: Draw One Part (Мод, Без рекламы) - Весёлая головоломка, которая способна освежить ваш мозг. Проходите множество интересных и красочных уровней, в которых вашей задачей станет: нарисовать решение представленной головоломки. Вас ждёт широкий спектр загадок для того что-бы вы смогли нарисовать решение.





Игра сочетает в себе рисование и интересные головоломки, подойдёт для всех возрастов, здесь вас ждёт много веселья и головоломок.

Ваш палец станет карандашом, постарайтесь изобразить ответ предельно чётко, тогда вы сможете пройти на следующий уровень.