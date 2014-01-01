android-1.ru / Игры / На русском / 1945 Air Forces (Мод, Много денег)
1945 Air Forces (Мод, Много денег)

1945 Air Forces (Мод, Много денег) 13.28

Вы управляете самолетом и должны защищаться от волн вражеских самолетов
20
9
Скачать (170 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONESOFT
Версия:
13.28
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 170 Мб
id приложения:
com.os.airforce
Русский язык:
Есть
Лайков:
20
Комментарии:
0
Просмотров:
13 882

Игра 1945 Air Forces представляет собой классический представитель жанра Flight Shooting, который был популярен на старых консолях, таких как Nintendo Wii. Этот жанр всегда находил своих поклонников, и с течением времени он успешно адаптировался на различных платформах, включая ПК и мобильные устройства.


Раньше, чтобы насладиться подобными играми, игрокам приходилось идти в игровой центр или аркаду, чтобы поиграть на игровом автомате. Это часто требовало затрат как времени, так и денег. Однако с развитием технологий мобильные устройства превратились в универсальные игровые платформы, позволяя игрокам наслаждаться классическими играми прямо на своих телефонах.


1945 Air Forces предоставляет вам возможность пережить ностальгические моменты классических аркадных стрелялок. Игра предлагает захватывающий геймплей, в котором вы будете сражаться в воздухе с врагами, управляя летательными аппаратами времен Второй мировой войны. Вас ждут захватывающие миссии, внушительное оружие и эффектные воздушные бои.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • режим бога
  • Скорость игры


MOD V2

  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно алмазов (контейнеры не открываются, подождите 10 секунд после покупки).


 Теги темы: Много денег

Скачать 1945 Air Forces (Мод, Много денег) 13.28 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
170 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
170 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
N.O.V.A. — Наследие (Мод, Много денег)
N.O.V.A. — Наследие (Мод, Много денег)
Версия: 5.8.4a
Need for Speed: NL Гонки (Встроенный кэш)
Need for Speed: NL Гонки (Встроенный кэш)
Версия: 7.5.0
Empire Building 3D (Мод, Много денег/без рекламы)
Empire Building 3D (Мод, Много денег/без рекламы)
Версия: 5.4
City Fighter vs Street Gang (Мод, Много денег)
City Fighter vs Street Gang (Мод, Много денег)
Версия: 3.1.3
200 DAYS Zombie Apocalypse (Мод, Большие награды)
200 DAYS Zombie Apocalypse (Мод, Большие награды)
Версия: 1.1.14
Car Parking and Driving Simulator (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)
Car Parking and Driving Simulator (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)
Версия: 4.3
CSR Racing 2 (Мод, Много денег/Ключей)
CSR Racing 2 (Мод, Много денег/Ключей)
Версия: 5.1.0
Опасные парни:отомэ-триллер (Мод, Много кристаллов/Ключей)
Опасные парни:отомэ-триллер (Мод, Много кристаллов/Ключей)
Версия: 1.29.0

Отзывы о 1945 Air Forces (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив