City Fighter vs Street Gang (Мод, Много денег) 3.1.3
City Fighter vs. Street Gang - это еще один пример в жанре экшн-игр, который предлагает игрокам увлекательный и динамичный игровой опыт. В этой игре вам предстоит сразиться с уличными бандами и злодеями, используя различные приемы борьбы и оружие.
Как и многие другие игры в этом жанре, City Fighter vs. Street Gang ставит перед вами задачу очистить улицы от преступников и вернуть город в порядок. Она предлагает разнообразные боевые приемы и комбинации, которые позволят вам чувствовать себя настоящим бойцом.
Игры-стрелялки и экшн-игры всегда популярны среди игроков, и она предоставляет новый вариант в этом жанре, который может заинтересовать фанатов адреналиновых приключений и схваток на улицах города.
ㆍМОД МЕНЮ
ㆍОранжевый инжектор
ㆍТупой враг
ㆍНеограниченный сбор апельсинового дерева
ㆍБЕЗ РЕКЛАМЫ
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