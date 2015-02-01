Описание

Покорение башен (Мод, Много денег) - В этой игре вы сможете открыть для себя более 180 воинов и 5+ фракций! Вам нужно развивать идеальную армию, уничтожать разнообразных противников. исследуйте этот великолепный мир с красочными анимациями, в каждом из новых миров, вы будете встречать всё новых врагов и открывать доблестных героев.

Развивайте свой замок и героев, которых естественно можно прокачивать, что-бы сделать их ещё сильнее. Вы сможете комбинировать своих персонажей для каждого сражения, вы должны выбрать 5 героев с которыми отправитесь в следующую битву.