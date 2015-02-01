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Покорение башен (Мод, Много денег)

Покорение башен (Мод, Много денег) 23.0.27

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Версия:
23.0.27
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Titan Mobile LLC
Категория:
Аркады / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 323
Скриншоты
Описание

Покорение башен (Мод, Много денег) - В этой игре вы сможете открыть для себя более 180 воинов и 5+ фракций! Вам нужно развивать идеальную армию, уничтожать разнообразных противников. исследуйте этот великолепный мир с красочными анимациями, в каждом из новых миров, вы будете встречать всё новых врагов и открывать доблестных героев.

Развивайте свой замок и героев, которых естественно можно прокачивать, что-бы сделать их ещё сильнее. Вы сможете комбинировать своих персонажей для каждого сражения, вы должны выбрать 5 героев с которыми отправитесь в следующую битву.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги и алмазы.

Мод запускать без интернета!

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 Теги темы: Много денег

Скачать Покорение башен (Мод, Много денег) v23.0.27 MOD APK

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Скачать Покорение башен (Мод, Много денег) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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