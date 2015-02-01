Версия:
23.0.27
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Titan Mobile LLC
Обновлено:
Сегодня, 12:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 323
Описание
Покорение башен (Мод, Много денег) - В этой игре вы сможете открыть для себя более 180 воинов и 5+ фракций! Вам нужно развивать идеальную армию, уничтожать разнообразных противников. исследуйте этот великолепный мир с красочными анимациями, в каждом из новых миров, вы будете встречать всё новых врагов и открывать доблестных героев.
Развивайте свой замок и героев, которых естественно можно прокачивать, что-бы сделать их ещё сильнее. Вы сможете комбинировать своих персонажей для каждого сражения, вы должны выбрать 5 героев с которыми отправитесь в следующую битву.
Информация о модах
- Бесконечные деньги и алмазы.
Мод запускать без интернета!
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