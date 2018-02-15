Masketeers : Idle Has Fallen - Демоны хотят захватить этот мир. Вы не можете стоять в стороне, примкните к доблестному отряду героев с супер способностями. Фантастические способности дают маски которые вы будете одевать, каждая маска по своему уникальна и обладает разной силой.





Скорее одевайте свою маску и сокрушайте демонов, которые посмели ворваться в наш мир. Вы сможете исследовать новые умения, маски, таланты. По пути сражений находите руны и получайте больше силы вместе со своими союзниками. Простое управление и красивая графика с эффектами не оставят вас равнодушными.