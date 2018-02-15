Masketeers : Idle Has Fallen (Мод, Много денег и урона) 4.28.0
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Appxplore (iCandy)
Версия:
4.28.0
Обновлено:
Сегодня, 11:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 310 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 424
Masketeers : Idle Has Fallen - Демоны хотят захватить этот мир. Вы не можете стоять в стороне, примкните к доблестному отряду героев с супер способностями. Фантастические способности дают маски которые вы будете одевать, каждая маска по своему уникальна и обладает разной силой.
Скорее одевайте свою маску и сокрушайте демонов, которые посмели ворваться в наш мир. Вы сможете исследовать новые умения, маски, таланты. По пути сражений находите руны и получайте больше силы вместе со своими союзниками. Простое управление и красивая графика с эффектами не оставят вас равнодушными.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- Бог Мод
- Мгновенные волны убийств
- Нет купленных объявлений
- Золотая капля x10
Скачать Masketeers : Idle Has Fallen (Мод, Много денег и урона) 4.28.0 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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