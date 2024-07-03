Mining Inc. (Мод, Бесплатные покупки) 1.17.0
Версия:
1.17.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Green Panda Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 959
Mining Inc. (Мод, Бесплатные покупки) - В этом симуляторе вам предстоит построить собственную горнодобывающую корпорацию. Вы сможете стать новым магнатом в этой сфере, развивайте своё производство и получайте за это огромные деньги.
По мере прохождения игры, ваш мир вокруг будет меняться, будут появляться новые задания, техника, всё это поможет вам достичь задуманной цели. Добывайте драгоценные камни. Начинайте своё дело практически с нуля, в начале у вас будет всего одна линия по производству и один золотой рудник.
По мере развития вам станет доступно много новых рудников с драгоценными металлами и алмазами.
Информация о модах
- Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно денег.
Скачать Mining Inc. (Мод, Бесплатные покупки) 1.17.0 взлом
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