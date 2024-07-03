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Mining Inc. (Мод, Бесплатные покупки)

Mining Inc. (Мод, Бесплатные покупки) 1.17.0

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Версия:
1.17.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Green Panda Games
Категория:
Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 959

Mining Inc. (Мод, Бесплатные покупки) - В этом симуляторе вам предстоит построить собственную горнодобывающую корпорацию. Вы сможете стать новым магнатом в этой сфере, развивайте своё производство и получайте за это огромные деньги.

По мере прохождения игры, ваш мир вокруг будет меняться, будут появляться новые задания, техника, всё это поможет вам достичь задуманной цели. Добывайте драгоценные камни. Начинайте своё дело практически с нуля, в начале у вас будет всего одна линия по производству и один золотой рудник.

По мере развития вам станет доступно много новых рудников с драгоценными металлами и алмазами.


Скриншоты

Информация о модах
  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно денег.
 Теги темы: Экономические, Бесплатные покупки

Скачать Mining Inc. (Мод, Бесплатные покупки) 1.17.0 взлом

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Скачать Mining Inc. (Мод, Бесплатные покупки) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Mining Inc. (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Иди нахуй
Иди нахуй 1 ноября 2022 11:18
Мод хуйня не работает и при обучении нельзя ничего купить
+1
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