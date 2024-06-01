Idle Death Tycoon - кликер денег & ленивый магнат (Мод, много денег) - Вы житель мёртвого королевства, вам срочно нужно начать развивать свой собственный бизнес. Начинайте с маленького грузовичка, за тем открывайте всё больше своих прибыльных предприятий в этом подземелье, испытывайте самые смелые стратегии развития бизнеса. Вы сможете улучшать свои продовольственные грузовики, которые перевозят ваши товары в этом месте, этим вы гарантированно увеличите прибыль в разы.





Если вы хотите стать самым богатым, тогда ваши клиенты должны покупать как можно больше продуктов. Наблюдайте за быстрым ростом ваших доходов уже сейчас.