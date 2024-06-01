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Idle Death Tycoon - кликер денег & ленивый магнат (Мод, много денег)

Idle Death Tycoon - кликер денег & ленивый магнат (Мод, много денег) 2024.06.00

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3
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Genera Games
Версия:
2024.06.00
Категория:
Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
id приложения:
com.generagames.deathtycoon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
3 639

Idle Death Tycoon - кликер денег & ленивый магнат (Мод, много денег) - Вы житель мёртвого королевства, вам срочно нужно начать развивать свой собственный бизнес. Начинайте с маленького грузовичка, за тем открывайте всё больше своих прибыльных предприятий в этом подземелье, испытывайте самые смелые стратегии развития бизнеса. Вы сможете улучшать свои продовольственные грузовики, которые перевозят ваши товары в этом месте, этим вы гарантированно увеличите прибыль в разы.


Если вы хотите стать самым богатым, тогда ваши клиенты должны покупать как можно больше продуктов. Наблюдайте за быстрым ростом ваших доходов уже сейчас.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней * При увеличении расходов

Неограниченное количество золотых монет * При увеличении расходов

 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Death Tycoon - кликер денег & ленивый магнат (Мод, много денег) 2024.06.00 взлом

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Скачать Idle Death Tycoon - кликер денег & ленивый магнат (Мод, много денег)
56 Мб
Ссылка 2
56 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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