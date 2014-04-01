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Solar Smash (Мод, Много ракет)

Solar Smash (Мод, Много ракет) 2.6.0

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Версия:
2.6.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PARADYM3
Категория:
Аркады / Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 870
Скриншоты
Описание

Если вы всегда были привлечены космическими и галактическими изображениями, то Solar Smash - это именно игра, которая вам нужна. Это уникальный симулятор с ошеломляющим набором визуальных эффектов. Независимо от вашего внутреннего мира, вы можете бесконечно исследовать и покорять его.


Solar Smash создан с простым игровым процессом, но это не означает, что он предназначен только для новичков. Он дает вам возможность использовать разрушительное оружие и уничтожать планеты по всей вселенной. Словами сложно передать радость, которую вы ощущаете, делая то, чего многие не осмеливаются. Погрузитесь в захватывающий мир Solar Smash, где вы можете стать настоящим космическим разрушителем. Откройте для себя разнообразные планеты, исследуйте их особенности и уничтожайте их с помощью мощного оружия. Ваша власть и возможности не знают границ.


Наслаждайтесь потрясающей графикой и визуальными эффектами, которые погрузят вас в уникальную атмосферу космоса. Захватывающий геймплей и безграничные возможности ждут вас в Solar Smash. Так что дерзайте и позвольте вашей фантазии взлететь высоко, ведь в этой игре вы можете сделать все то, о чем всегда мечтали.


Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченная ракета

МОД 2

  • Планетарный щит (лучевое оружие НЛО № 2 не может сопротивляться)
  • Игра на скорость 3
  • Без рекламы
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Скачать Solar Smash (Мод, Много ракет) v2.6.0 MOD APK

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MOD V1 130 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 130 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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