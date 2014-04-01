Описание

Если вы всегда были привлечены космическими и галактическими изображениями, то Solar Smash - это именно игра, которая вам нужна. Это уникальный симулятор с ошеломляющим набором визуальных эффектов. Независимо от вашего внутреннего мира, вы можете бесконечно исследовать и покорять его.



Solar Smash создан с простым игровым процессом, но это не означает, что он предназначен только для новичков. Он дает вам возможность использовать разрушительное оружие и уничтожать планеты по всей вселенной. Словами сложно передать радость, которую вы ощущаете, делая то, чего многие не осмеливаются. Погрузитесь в захватывающий мир Solar Smash, где вы можете стать настоящим космическим разрушителем. Откройте для себя разнообразные планеты, исследуйте их особенности и уничтожайте их с помощью мощного оружия. Ваша власть и возможности не знают границ.





Наслаждайтесь потрясающей графикой и визуальными эффектами, которые погрузят вас в уникальную атмосферу космоса. Захватывающий геймплей и безграничные возможности ждут вас в Solar Smash. Так что дерзайте и позвольте вашей фантазии взлететь высоко, ведь в этой игре вы можете сделать все то, о чем всегда мечтали.