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Idol Queens (Ищем продюсера) (Мод, Без рекламы)

Idol Queens (Ищем продюсера) (Мод, Без рекламы) 4.30

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Версия:
4.30
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Sunbeesoft Co., Ltd.
Категория:
На русском / Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 631 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 874
Скриншоты
Описание

Idol Queens (Ищем продюсера) (Мод, Без рекламы) - Вы будете выступать в качестве агентства, которое развивает поп-звёзд, составляйте расписания звёзд, управляйте магазинами и набирайте талантливых стажёров. Проводите обучение новых стажёров и записывайте свежую музыку.


А развивать своих звёзд вы сможете при помощи разных занятий. Проводите консультации для звёзд и выстраивайте их карьеру в нужное русло. Делайте своих уникальных звёзд с нарядами.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Автовоспроизведение (без оплаты)
  • Никогда не напрягайся
  • Никогда не утомляйся
  • Безлимитный график


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Idol Queens (Ищем продюсера) (Мод, Без рекламы) v4.30 MOD APK

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Скачать Idol Queens (Ищем продюсера) (Мод, Без рекламы) 631 Мб Ссылка 2 631 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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