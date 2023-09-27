Описание

Idol Queens (Ищем продюсера) (Мод, Без рекламы) - Вы будете выступать в качестве агентства, которое развивает поп-звёзд, составляйте расписания звёзд, управляйте магазинами и набирайте талантливых стажёров. Проводите обучение новых стажёров и записывайте свежую музыку.





А развивать своих звёзд вы сможете при помощи разных занятий. Проводите консультации для звёзд и выстраивайте их карьеру в нужное русло. Делайте своих уникальных звёзд с нарядами.