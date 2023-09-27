Версия:
4.30
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Sunbeesoft Co., Ltd.
Категория:
Обновлено:
Вчера, 12:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 631 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 874
Описание
Idol Queens (Ищем продюсера) (Мод, Без рекламы) - Вы будете выступать в качестве агентства, которое развивает поп-звёзд, составляйте расписания звёзд, управляйте магазинами и набирайте талантливых стажёров. Проводите обучение новых стажёров и записывайте свежую музыку.
А развивать своих звёзд вы сможете при помощи разных занятий. Проводите консультации для звёзд и выстраивайте их карьеру в нужное русло. Делайте своих уникальных звёзд с нарядами.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Автовоспроизведение (без оплаты)
- Никогда не напрягайся
- Никогда не утомляйся
- Безлимитный график
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Скачать Idol Queens (Ищем продюсера) (Мод, Без рекламы) v4.30 MOD APK
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