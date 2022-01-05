Описание

AdVenture Ages: Idle Civilization (Мод, Бесплатные покупки) - В этом простом кликере игрок будет пытаться восстановить нормальный ход истории. Все началось с того, что ленивому персонажу удалось пролить кофе на машину времени. По этой причине все было сброшено, и главные герои должны были найти друг друга в начале истории. Обладая навыками и знаниями, они теперь должны помочь человечеству стать тем, кто смог построить удивительный аппарат, на основе которого все это произошло. И пока все не исправят, петля не расправится и наши подопечные останутся в чужом измерении.