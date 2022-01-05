Версия:
1.29.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hyper Hippo
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 659
Описание
AdVenture Ages: Idle Civilization (Мод, Бесплатные покупки) - В этом простом кликере игрок будет пытаться восстановить нормальный ход истории. Все началось с того, что ленивому персонажу удалось пролить кофе на машину времени. По этой причине все было сброшено, и главные герои должны были найти друг друга в начале истории. Обладая навыками и знаниями, они теперь должны помочь человечеству стать тем, кто смог построить удивительный аппарат, на основе которого все это произошло. И пока все не исправят, петля не расправится и наши подопечные останутся в чужом измерении.
Информация о модах
- Приобретен исторический пропуск Suprem
- Неограниченная капсула (драгоценные камни, опыт, карты)
Информация: Капсула будет доступна, когда вы разблокируете магазин.
Не злоупотребляйте, чтобы избежать банов.
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Стоимость от 1 – 9999
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