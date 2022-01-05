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AdVenture Ages: Idle Civilization (Мод, Бесплатные покупки)

AdVenture Ages: Idle Civilization 1.29.0

Бесплатные покупки
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2
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Версия:
1.29.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hyper Hippo
Категория:
Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 659
Скриншоты
Описание

AdVenture Ages: Idle Civilization (Мод, Бесплатные покупки) - В этом простом кликере игрок будет пытаться восстановить нормальный ход истории. Все началось с того, что ленивому персонажу удалось пролить кофе на машину времени. По этой причине все было сброшено, и главные герои должны были найти друг друга в начале истории. Обладая навыками и знаниями, они теперь должны помочь человечеству стать тем, кто смог построить удивительный аппарат, на основе которого все это произошло. И пока все не исправят, петля не расправится и наши подопечные останутся в чужом измерении.


Информация о модах
  • Приобретен исторический пропуск Suprem
  • Неограниченная капсула (драгоценные камни, опыт, карты)

Информация: Капсула будет доступна, когда вы разблокируете магазин.

Не злоупотребляйте, чтобы избежать банов.


MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Стоимость от 1 – 9999


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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать AdVenture Ages: Idle Civilization (Мод, Бесплатные покупки) v1.29.0 MOD APK

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MOD V1 70 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о AdVenture Ages: Idle Civilization (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Серж
Серж 5 июля 2023 13:18
Не работает
0
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