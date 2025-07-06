Описание

Вы, должно быть, девственник Ф.А. Вы всегда хотите когда-нибудь. Это то, о чем каждый день мечтают бесчисленные мальчики и девочки во всем мире, но в реальной жизни вы больше не верите в любовь. Любовь отняла у вас очень много вещей и ранила ваше сердце. Но ладно, все выздоровеют девушки в игре 7 Ангелов .





Девочки никогда не предадут вас, всегда с вами поговорить и особенно вас ждут палящие вещи. Вас сделал Wopidom, создатель горячих романтических игр для свиданий, любимый многими игроками. Игра в жанре симулятора свиданий, сначала вы познакомитесь с каждой девушкой, и вам придется написать ей смс. Если вы будете вести себя правильно, она поделится этой горячей фотографией. Так почему же не стесняйтесь приходить с 7 Ангелами, чтобы еще раз испытать отличные моменты свиданий.

ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ

Вы играете за парня, который ведет нормальный и подавленный образ жизни, пока однажды вы не окажетесь прокляты демоном-суккубом. Это проклятие подвергнет вашу душу мучениям 18 уровней ада. Эта мука похожа на раздирание твоей души, и единственный способ - победить семерых девушек. Это будет трудным испытанием для вас, но, учитывая ваши навыки, верьте, что ничто не сможет вас остановить. После того, как вы снимете проклятие, вы получите огромное удовольствие со своими девушками. У каждой девушки будут разные личности и разные сюжетные линии, которые будут тонкими, чтобы покорить ее.

ГЕЙМПЛЕЙ

Игра выполнена в стиле казуальных знакомств. Вначале вы получите сообщение от девушки. У вас будет долг флиртовать и покорять одну девушку за другой. Все разговоры происходят прямо в этом интерфейсе экрана телефона. Если вы умны, сообразительны, хорошо себя ведете, она поделится для вас горячими картинками. Чтобы иметь возможность вести беседы с девушкой, вы потеряете отряд под названием Энергия. Это также то, что помогает вам отправлять сообщения или текстовые сообщения с девушками.





Слова, которые вы посылаете девушке, потребуют определенного количества Энергии; лучшие варианты обычно требуют больше энергии, поэтому будьте разумны в выборе. Потому что, если вы сделаете неправильный выбор, вам придется начинать заново и тратить больше энергии. Иногда вам придется преодолевать трудности, с которыми девушки сталкиваются в игре «три в ряд». В этой игре вы должны выбрать три одинаковых или более блоков, расположенных близко друг к другу, чтобы они могли взорваться и увеличить ваш счет. Чем больше вы тащите, тем больше набирается очков. Участвуя в матч-3, вы можете вытащить из 6 одинаковых или более драгоценных камней; вы получите бустер, который очень поможет вам в игре. Уровни будут постепенно усложняться с течением времени, на начальных уровнях играм не будет предела, поэтому, пожалуйста, практикуйтесь внимательно.

ОСОБЕННОСТИ

7 Angels обещают предоставить вам отличные функции, которые улучшат ваш игровой опыт.

Горячие фото

В игре более 500 различных изображений разных девушек, и все они красиво нарисованы, чтобы увлечь игроков.

Девушка

Игра называется 7 ангелов, но не ограничивается 7 девушками, в игре есть до 10 девушек в основной сюжетной линии, и есть много других девушек во многих более мелких ветках. Вы можете получить удовольствие от того, чтобы узнать, какая девушка для вас или что принадлежит вам. У каждой девушки будут разные уникальные черты характера, постарайтесь соблазнить их, чтобы вы могли с ней поиграть.

ИНТЕРФЕЙС И ГРАФИКА

Игра выполнена в стиле 2D Animation, вы окунетесь в мир красочной и яркой анимации. Вся игра проходит в интерфейсе, имитирующем телефон; все действие происходит через изображения и текст. В верхнем левом углу вы увидите фотографию ее лица и окно чата ниже. Когда придет время выбрать ответ, вы увидите варианты, появившиеся в углу. Обратите внимание на стоимость энергии, указанную рядом с каждым параметром. Вы должны знать, что некоторые варианты используют больше энергии, чем другие. В правом верхнем углу экрана отображается ваш выбор валют.

ЭФФЕКТЫ И ЗВУК

Эффект от игры в жанре «три в ряд» уникален и ярок, он привлекает внимание игроков. Звуковое сопровождение игры также проработано и отобрано, особенно звучат голоса женских персонажей.

Так чего же вы ждете, не скачав «7 Ангелов», давай, чтобы получить отличные моменты развлечений?



