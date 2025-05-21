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Deluge: Sermon for the Dead (Мод, Без рекламы)

Deluge: Sermon for the Dead (Мод, Без рекламы) 2.1

Тайны, мрак и борьба за власть в интерактивной истории
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Версия:
2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Симуляторы / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:08
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 813 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 495
Скриншоты
Описание

Deluge: Sermon for the Dead — это завораживающий визуальный роман, погружающий игроков в мистическую атмосферу Эбботсфорда, где границы между реальностью и кошмаром стираются. Расследуя загадочное исчезновение набора человеческих черепов, Эйб и Рика оказываются в водовороте тайн, ведь город охвачен серией пугающих похищений старшеклассниц.


На фоне политических интриг и борьбы за власть новая фигура, Мариса, обещает порядок, но её амбиции прячут нечто зловещее. Лавкрафтовская эстетика, напряжённая атмосфера и психологическая глубина сюжета делают Deluge: Sermon for the Dead не просто игрой, а захватывающим путешествием в неизведанные уголки человеческого сознания. Решайте, кому доверять, и готовьтесь столкнуться с тьмой.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Новеллы, Без рекламы

Скачать Deluge: Sermon for the Dead (Мод, Без рекламы) v2.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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