Deluge: Sermon for the Dead (Мод, Без рекламы) 2.1
Тайны, мрак и борьба за власть в интерактивной истории
Deluge: Sermon for the Dead — это завораживающий визуальный роман, погружающий игроков в мистическую атмосферу Эбботсфорда, где границы между реальностью и кошмаром стираются. Расследуя загадочное исчезновение набора человеческих черепов, Эйб и Рика оказываются в водовороте тайн, ведь город охвачен серией пугающих похищений старшеклассниц.
На фоне политических интриг и борьбы за власть новая фигура, Мариса, обещает порядок, но её амбиции прячут нечто зловещее. Лавкрафтовская эстетика, напряжённая атмосфера и психологическая глубина сюжета делают Deluge: Sermon for the Dead не просто игрой, а захватывающим путешествием в неизведанные уголки человеческого сознания. Решайте, кому доверять, и готовьтесь столкнуться с тьмой.
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