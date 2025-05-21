Описание

Deluge: Sermon for the Dead — это завораживающий визуальный роман, погружающий игроков в мистическую атмосферу Эбботсфорда, где границы между реальностью и кошмаром стираются. Расследуя загадочное исчезновение набора человеческих черепов, Эйб и Рика оказываются в водовороте тайн, ведь город охвачен серией пугающих похищений старшеклассниц.





На фоне политических интриг и борьбы за власть новая фигура, Мариса, обещает порядок, но её амбиции прячут нечто зловещее. Лавкрафтовская эстетика, напряжённая атмосфера и психологическая глубина сюжета делают Deluge: Sermon for the Dead не просто игрой, а захватывающим путешествием в неизведанные уголки человеческого сознания. Решайте, кому доверять, и готовьтесь столкнуться с тьмой.