Описание

Casual Desires — визуальный приключенческий проект в высоком качестве и в виде комикса. Игра содержит интересный и продолжительный сюжет, а также множество пикантных сцен из жизни главной героини и окружающих ее людей. У нее скоро день рождения и ее родители были вынуждены уехать в командировку. Из-за чего она отправляется гулять по ночному городу, чтобы найти компанию для одинокого вечера. Игра выполнена в стиле комиксов - анимации нет, зато хорошо прорисованные арты (около 40) с подробными диалогами и текстовыми описаниями. Делайте в этой игре все, что хотите — мы говорим о контенте до 18+!