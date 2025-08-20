Casual Desires 0.20
Casual Desires — визуальный приключенческий проект в высоком качестве и в виде комикса. Игра содержит интересный и продолжительный сюжет, а также множество пикантных сцен из жизни главной героини и окружающих ее людей. У нее скоро день рождения и ее родители были вынуждены уехать в командировку. Из-за чего она отправляется гулять по ночному городу, чтобы найти компанию для одинокого вечера. Игра выполнена в стиле комиксов - анимации нет, зато хорошо прорисованные арты (около 40) с подробными диалогами и текстовыми описаниями. Делайте в этой игре все, что хотите — мы говорим о контенте до 18+!
v0.20
– Выпущена глава 20
– Добавлено 621 новое изображение
– Добавлено 21 000 слов текста
– 3 новых музыкальных трека
– Изменены шрифты и главное меню
– Переработаны некоторые диалоги и удалены конфликтующие сцены в подготовке к релизу в Steam
– Добавлена статистика «Измена» — увеличивается, если Рита состоит в моногамных отношениях и занимается сексом с другими
– При включённом «Лесбийском режиме» сцены и диалоги с участием мужчин теперь пропускаются
– Незначительные исправления багов
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